Эффект Клоппа? Фанаты «Ливерпуля» в восторге от цены, которую «Лейпциг» установил на билеты для гостевых болельщиков

«Ред Булл» назначил Юргена Клоппа на пост главы глобального футбольного направления. Немец будет помогать спортивным директорам в продвижении философии «Ред Булл».

Также Юрген будет заниматься курированием скаутских служб и обучением тренеров из клубов системы «Ред Булл» – сюда в том числе входят «Лейпциг», австрийский «Зальцбург» и «Нью‑Йорк Ред Буллс».

Поклонники «Ливерпуля» быстро ощутили «эффект Клоппа». «Лейпциг», с которым мерсисайдцы сразятся в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов, установил крайне низкий ценник на билеты для гостевых болельщиков.

За просмотр матча на «Ред Булл Арене» фанатам из Англии нужно выложить всего 13 фунтов – правда, место стоячие.

Английские фанаты в шоке от таких расценок, многие в шутку благодарят Юргена:

💭 «Бундеслига уважает своих фанатов гораздо больше, чем английские клубы. Даже в Чемпионшипе ценны на билеты гораздо выше».

💭 «Я прямо чувствую тут след Клоппа».

💭 «Спасибо, Юрген, мы поняли, что тут постарался ты».

💭 «Эффект Клоппа. Думаю, Юрген и сам должен приехать на этот матч. Черт, я по нему скучаю».

💭 «И после такого «Ред Булл» продолжают критиковать. Спасибо, «Лейпциг», спасибо, Юрген».

А вот немецких фанатов новость не впечатлила:

💭 «На матчи «Лейпцига» всегда дешевые билеты. Знаете почему? Никто не хочет поддерживать этот дерьмовый недо-клуб».

💭 «Надо добавить, что «Лейпцига» в Германии ненавидят, у них практически нет фанатов. Они бесплатно раздают билеты на субботние матчи студентам, чтобы хоть кто-то пришел на игру. Вот поэтому с вас просят всего 13 фунтов – никто не хочет ходить на их матчи».

💭 «Даже самый лучший пиар никогда не сделает «Лейпциг» настоящим клубом. За поход на их матчи нужно доплачивать».

Немцы не скрывают свою ненависть к «быкам»: клуб не любят в первую очередь за обход правила 50+1. Юргену тоже досталось за решение присоединиться к «Ред Буллу», его критикуют не только фанаты, но и коллеги по цеху: Гросскройц обещал лично сказать Юргену, что считает его поступок «дерьмом».

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