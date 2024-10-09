🤬 «Ты больше никто в моей жизни, сукин сын». Клопп теперь в «Ред Булле» - фанаты Дортмунда в бешенстве

Как гром среди ясного неба Дортмунда мир посетила новость о новой работе Юргена Клоппа.

Легенда «шмелей» оказался не таким преданным, как думали фанаты «Боруссии». Теперь Клопп будет работать в системе «Ред Булл», куда, разумеется, входит и «Лейпциг».

Если кому-то станет легче - не тренером. Юрген получил руководящий пост - теперь он отвечает за развитие футбольного направления компании.

Немецкий специалист уже подписал долгосрочный контракт и приступит к работе с 1 января 2025 года.

«Я хочу развивать, совершенствовать и поддерживать невероятные футбольные (в оригинале - soccer ) таланты, которые у нас есть. Меня нельзя взволновать еще больше», - первые слова Клоппа после назначения.

По слухам, в контракте Клоппа есть опция досрочного расторжения в случае приглашения возглавить сборную Германии. Но дело-то не в этом, а в ненавистном большинству немцев «Ред Булле»

Как думаете, что творится в соцсетях среди фанатов «Дортмунда»? Правильно думаете.

💭 «Soccer? Он потерял все мое уважение».

💭 «Новый пост, но тот же девиз. К черту «Ред Булл». Хватит разрушать наш спорт».

💭 «Юрген Клопп, ты враг футбола».

💭 «Ты разрушаешь наш спорт!»

💭 «Клопп забил ГООООООЛ».

💭 «Ты больше никто в моей жизни, сукин сын».

💭 «Где кнопка «Не нравится»?

Продолжите фразу: Какой же Клопп...