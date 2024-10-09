«У Тен Хага 24 часа, чтобы ответить». Видели игру Слота? 100 голов, изящное завершение и умные пасы

Арне Слот отлично начал в «Ливерпуле»: первое место после семи туров, 18 очков и только два пропущенных мяча. Пока нидерландец доказывает: его тренерские успехи в «Фейеноорде» не были случайностью.

Но фанаты «Ливерпуля» погрузились в биографию своего главного тренера и выяснили, что он также был ярким игроком: коллекция из красивых голов получилась немаленькой. А всего их было 100 – солидное число для полузащитника. Да, Слот играл и во второй лиге, но взгляните, что он исполнял.

В Твиттере даже запустили своего рода тренд: призывают отправлять нарезки с лучшими моментами игровой карьеры лысых тренеров. Эстафету передали Эрику тен Хагу («Ман Юнайтед») и Пепу Гвардиоле («Ман Сити»).