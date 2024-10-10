💣Клопп несколько лет знал о переходе в «Ред Булл». Туда его лично переманил владелец компании

Немецкое издание Tageszeitung бахнуло мощным инсайдом. По их информации, Юрген Клопп как минимум два года знал о том, что в 2025 году будет работать в «Ред Булл». Вот как развивались события.

Сентябрь 2022 года, вилла в Зальцбурге. За закрытой дверью скрывается смертельно больной человек, его навещает совершенно здоровый. Их разговор указывает дальнейший путь для одного. Тогда Юрген Клопп посетил виллу Дитриха Матешица, чтобы заключить соглашение с владельцем компании «Ред Булл».

Через несколько недель после того разговора австрийца не стало. Он не дожил до момента, когда спустя два с лишним года его решение вызовет самый большой взрыв в футбольной индустрии.

78-летний мужчина лично убеждал Юргена Клоппа перейти в «РБ» и согласовал сделку на январь 2025 года. Получается, что немец знал о своем будущем уже тогда.

Миру же об этом сообщили лишь в среду. Более полутора лет 57-летний тренер стоял у скамейки запасных «Ливерпуля», зная, что после сезона-2023/24 он уйдет. Этим летом он отвечал на все запросы от английской и американской сборной, зная, что уже связан контрактными обязательствами.

Теперь все слова, которые говорил Клопп два года назад о системе «Ред Булл», заиграли новыми красками. Тогда он оценивал их работу на удивление позитивно: «Принцип заключается в развитии молодых игроков. Это футбольная идея, а не идея денег». Слова, которые могли быть так или иначе произнесены на вилле в Зальцбурге.

Объявляя о своем уходе из «Ливерпуля», Клопп сказал, что «больше не видит себя за боковой линией» − и именно так он и поступил. Теперь он рассматривает «Ред Булл» как «идеальную платформу». Я люблю футбол и люблю работать».

В последние недели он уже в тени вел переговоры, и «РБ» с нетерпением ждет его прихода. Клопп учел, что футбольные традиционалисты отвергнут переворот в компании с бюджетом в миллиард евро. Не случайно, что после ухода из «Ливерпуля» он приезжал и в «Майнц», и в «Дортмунд». Сентябрь стал его прощальным туром по бывшим клубам.

Он уже знал то, чего никто не мог предположить: что аплодисменты стихнут, а его легендарный статус рухнет, когда разорвется эта бомба. В сезоне-2025/26 он, возможно, впервые лично ощутит негодование южной трибуны «Вестфаленштадиона». Клопп еще не вступит в должность в первом круге этого сезона − матч с «Лейпцигом» пройдет 2 ноября на выезде.

Тем не менее, он уже следит за всем издалека, как это было на протяжении последних двух лет. Гельмут Марко, главный консультант «Ред Булл» по автоспорту, может только улыбаться при виде подобных сделок. Вот что сказала 81-летний специалист в интервью Tageszeitung: «Невероятно, как такая мегасделка могла так долго оставаться тайной. В «Формуле-1» такое никогда бы не удалось».