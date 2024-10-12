🎥 Шченсны с юмором рассказал, как собирается праздновать голы. На тренировках вратарь кладет красивые мячи

Войчех Шченсны наслаждается новым этапом карьеры в «Барселоне». На клубной фотосессии голкипер был в отличном настроении.

Когда фотограф спросил, есть ли у поляка особое празднование, Войчех весело ответил: «Да, конечно, когда я забиваю голы! А вообще, могу сделать празднование Левандовского».

Судя по данным Transfermarkt, голкипер никогда не забивал в официальных матчах. А ведь он может! Посмотрите, что Шченсны исполняет на тренировках:

Дебют Шченсного за «блауграну» может состояться сразу после международного перерыва – 20 октября против «Севильи». Затем каталонцев ждут непростые соперники: 23 октября Флик вновь встретится с «Баварией» в Лиге чемпионов, а еще через три дня «Барсе» предстоит отправиться на «Бернабеу».

Судя по интервью, которые успех раздать Войчех, голкипер готов к вызову .

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