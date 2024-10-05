«Барса» разрушила все планы Шченсного: вратарь играл в гольф, готовился стать архитектором, а теперь придется вновь надеть перчатки

Уже сегодня «Барселона» может зарегистрировать Войчеха Шченсны в Лиге − за сутки до игры против «Алавеса». Как утверждает Mundo Deportivo , уже даже известен номер футболиста − 25-й.

34-летний вратарь официально перешел в «Барселону» в среду, а впервые тренировался в пятницу. Он должен стать заменой Марку-Андре тер Стегену, который получил разрыв крестообразной связки колена.

Ла Лига в курсе намерений «Барсы». Клуб днем проведет последнюю тренировку перед отлетом на выездной матч. Не исключено, что Шченсны попадет в заявку. Несмотря на это, поляк вряд ли сыграет, хотя источники сообщают, что «Барса» приятно удивлена его формой, хотя последний раз футболист выходил на поле три с половиной месяца назад на Евро-2024.

Предложение «Барселоны» и травма Тер Стегена серьезно изменили жизнь Войчеха Шченсного. Вот что он сказал в недавнем интервью.

«Просто задумайтесь: если бы Тер Стеген получил травму за две недели до этого, трансферное окно было бы открыто, и я бы не приехал. Если бы он получил травму через две недели, я бы тоже не приехал. Я бы не вставал с дивана. Это предначертано звездами, я в это верю».

При этом у поляка уже был прекрасный план на дальнейшую жизнь без футбола. Для начала он отправился в Марбелью, чтобы отдохнуть и поиграть в гольф. Параллельно про него снимали документальный фильм. Клюшку, как и кино, пришлось отложить в сторону.

Кроме того, в планах Шченсного не просто заняться недвижимостью, а быть архитектором.

«После карьеры я хотел бы работать из дома, чтобы быть рядом с семьей, – говорил Войчех. – Мечтал бы заниматься архитектурой и дизайном интерьера, потому что это мне действительно нравится.

Я всегда сам создавал дизайн и выбирал мебель для домов. Когда переехал в Лондон и жил один, был очень молод. Денег на архитектора у меня не было, поэтому делал все сам. Это меня очень воодушевляло.

Сейчас я покупаю как минимум один дом за год – в Лондоне или Варшаве – и изучаю, как он отремонтирован и меблирован. На макбуке есть приложение, которое работает в 3D. А в Польше я нанял архитектора, который работает со мной. Думаю, в этом мое будущее».

Кто знал, что теперь у Шченсного будет настолько серьезный вызов и придется вновь надеть перчатки?