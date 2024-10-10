🔥 Шченсны назвал молодого игрока «Барсы», который поразил его больше всех. Это не Ямаль! 😳
Едва Войчех Шченсны стал игроком «Барселоны», как тут же удивил фанатов. Для этого ему не потребовалось даже выходить на поле.
Поляк всего-то ответил на вопрос: «Кто поразил тебя в «Барсе» больше всего?»
«Пау Кубарси - игрок, который удивил меня больше всех!
Я ожидал, что он будет современным элегантным защитником, работающим на мяче. И вообще, более мягким юношей. Но когда вы видите его вживую... на самом деле он вообще не мягкий. И принимает очень грамотные решения», - заявил Шченсны.
Фанаты отреагировали.
💭 «Пау Кубарси вошел в стартовый состав в возрасте 17 лет, о чем недостаточно часто говорят. Его навыки передачи и защиты на высшем уровне».
💭 «Всем бы такой пиар».
💭 «Еще чуть-чуть и Пау станет лучшим защитником мира».
💭 «Лучший игрок поколения».
💭 «Ямаля снова забыли. Новая мода?»