Назвал «Мадрид» маленькой командой? Шченсны честно ответил на вопрос о силе ближайших соперников «Барселоны»
Новичок «Барселоны» Войчех Шченсны продолжает набирать очки у фанатов клуба. Поляк дал очередное интервью, в котором один из его ответов можно трактовать по-разному.
Журналист Mundo Deportivo напомнил голкиперу о том, что в ближайшее время «Барсе» предстоит сыграть против «Мадрида» и «Баварии». Шченсны быстро нашел, что сказать.
«Когда ты сыграл 600 игр, все они одинаковы. Мне все равно, выйду ли я против более маленькой команды или против «Баварии».
Вот как отреагировали на это заявление болельщики «Барселоны»:
💭«Наша легенда!»
💭«Мне уже нравится его менталитет».
💭Breaking: В попытке повторить замену Тер Стегена на Шченсны, «Мадрид» рассматривает вариант с заменой Карвахаля на Матеу Лаоса».
💭«Слова не мальчика, а новой легенды «Барселоны».
💭 «Назвать в одном из первых интервью «Мадрид» маленьким клубом − это сильно».
💭«Мой вратарь. Приготовил мадридист!»
А вы как думаете, что имел в виду Войчех Шченсны? Пишите в комментариях.