Назвал «Мадрид» маленькой командой? Шченсны честно ответил на вопрос о силе ближайших соперников «Барселоны»

Новичок «Барселоны» Войчех Шченсны продолжает набирать очки у фанатов клуба. Поляк дал очередное интервью, в котором один из его ответов можно трактовать по-разному.

Журналист Mundo Deportivo напомнил голкиперу о том, что в ближайшее время «Барсе» предстоит сыграть против «Мадрида» и «Баварии». Шченсны быстро нашел, что сказать.

«Когда ты сыграл 600 игр, все они одинаковы. Мне все равно, выйду ли я против более маленькой команды или против «Баварии».

Вот как отреагировали на это заявление болельщики «Барселоны»:

💭«Наша легенда!»

💭«Мне уже нравится его менталитет».

💭Breaking: В попытке повторить замену Тер Стегена на Шченсны, «Мадрид» рассматривает вариант с заменой Карвахаля на Матеу Лаоса».

💭«Слова не мальчика, а новой легенды «Барселоны».

💭 «Назвать в одном из первых интервью «Мадрид» маленьким клубом − это сильно».

💭«Мой вратарь. Приготовил мадридист!»

А вы как думаете, что имел в виду Войчех Шченсны? Пишите в комментариях.