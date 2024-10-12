Раздевалку «МЮ» на «Вилла Парк» прослушивали перед матчем. В аудио четко слышны установки Тен Хага

Тен Хаг распорядился построить стену, которая отгородит тренировочную базу в Каррингтоне от лишних глаз. Тренер боится, что соперники будут знать слишком многое о внутренней работе клуба. Но никакие стены не помогут, когда в дело вступают находчивые поклонники футбола.

По данным таблоида The Sun, раздевалку «Манчестер Юнайтед» перед матчем с «Астон Виллой» прослушивали. За несколько дней до игры пранкер обманул сотрудников «Вилла Парк», пробрался в гостевую раздевалку и установил там шпионский гаджет.

Мужчина использовал китайский смартфон, в котором предусмотрена функция, позволяющая активировать микрофон, позвонив на него с другого устройства. Шутник прикрепил телефон на скотч и звонил на него только тогда, когда знал, что в раздевалке находится тренер.

Сообщается, что у виновника даже хватило смелости забрать устройство на следующий день после матча.

Запись, которую удалось сделать пранкеру, оказалась в распоряжении The Sun. Журналисты приняли решение не публиковать аудио, но они утверждают, что на записи отчетливо слышны установки Тен Хага и обращения тренера к некоторым подопечным.

А теперь самое главное: поклонник шпионских игр оказался болельщиком «Ман Юнайтед»! У мужчины не было злого умысла, он просто хотел услышать, что обсуждает его любимая команда перед важным матчем чемпионата.

В соцсетях фанаты «МЮ» разделяют интерес пытливого болельщика:

💭 «Нам просто необходимо услышать, что Тен Хаг говорил игрокам!»

💭 «Как я представляю установку Тен Хага на матч»:

💭 «Ого, оказывается у нас есть тактика, кто бы мог подумать».

💭 «Не волнуйтесь, монотонное «э-э-э, два трофея» – это все, что можно было услышать. Судя по тому, как играет «Юнайтед», кажется, что это все, что игроки могут понять из слов Тен Хага».

«Как это вообще могло произойти? Чувак побрился, притворился Тен Хагом и пробрался в раздевалку? «Астон Виллу» за это нужно оштрафовать, я вообще не удивлен, что это произошло именно с «Юнайтед».

Как думаете, что было на тех записях?

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