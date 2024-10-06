🎥 Тен Хаг убрал с поля Рэшфорда в игре с «Виллой». Фанаты расшифровали едкие слова Маркуса после замены

«Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» выдали нулевую ничью в седьмом туре Премьер-лиги. После семи матчей в АПЛ «красные дьяволы» набрали восемь очков – это худший старт сезона в истории клуба.

На 59-й минуте Рэшфорд получил желтую карточку, уже через пять минут Маркуса и Хейлунда заменили Зиркзе с Антони.

Ход встречи явно не понравился Рэшфорду. Фанаты расшифровали слова, произнесенные англичанином на скамейке запасных: «Он сошел с ума».

В соцсетях болельщики гадают, о ком говорил Маркус:

💭 «Надеюсь, Рэшфорд сказал это не про Тен Хага. Эрик его постоянно поддерживает, еще один Санчо нам не нужен».

💭 «У меня два варианта: Тен Хаг или арбитр. Оба отработали ужасно, оба заслужили эти слова».

💭 «Я правда хочу верить, что он не говорит о Тен Хаге. Тренер буквально заменил Рэшфорда, чтобы он не получил красную карточку».

Маркус действительно был близок к удалению: за две минуты англичанин дважды грубо сыграл на сопернике, но «горчичник» получил лишь за одно действие.

Тен Хаг тоже говорит о риске удаления, объясняя замену Рэшфорда:

«Это была одна из причин, по которой я его заменил. Если бы Маркус заработал еще один фол, его, вероятно, удалили бы. Мы не могли рисковать».

Как думаете, о ком говорил Рэшфорд после замены?

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