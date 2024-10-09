🚨 Великая Тенхагская стена. Кажется, «МЮ» сошел с ума: тен Хаг убедил руководство построить стену, что соперники не видели его тренировки 🙃
Шокирующая информация от The Sun, Эрик тен Хаг убедил руководство построить большую стену на базе «Манчестер Юнайтед».
Голландец уверен, что соперники активно интересуются внутренней работой его команды. В связи с этим в Каррингтоне была выстроена стена, стоимость которой, по оценкам, превышает 200 тысяч фунтов стерлингов.
Фанаты посмеялись.
💭 «Не было необходимости в стене, никто все равно не хотел бы видеть его методы обучения».
💭 «200 тысяч фунтов стерлингов за стену? Такими темпами лучше сделать секретный туннель, чтобы легче забивать».
💭 «Сомневаюсь, что кто-то захочет шпионить за тем, чему он учит на тренировках».
💭 «Он тратит больше денег на тренировочное поле, чем на настоящих игроков».
💭 «Пожалуйста, пусть он никогда не уйдет из «МЮ».
Обычно что-то пытаются подглядеть у более успешных конкурентов, узнать какие-то особые секреты и фишки.
А тут МЮ антирекорды ставит тур за туром…
Почему-то я себя стал ощущать болельщикам Спартака ))))