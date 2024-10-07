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📹Во время матча с «Виллой» Тен Хаг ожесточенно спорил с Ван Нистелроем. Эксперт пояснил, что между ними происходило

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В этот уикенд «Манчестер Юнайтед» потерял очки в очередном матче АПЛ. На этот раз команда Тен Хага сыграла в нулевую ничью с «Астон Виллой».

Во время матча камера показала ожесточенный спор между Эриком тен Хагом и его помощником Рудом ван Нистелроем. Первый был явно сильно чем-то недоволен, а второй пытался ему что-то объяснить.

О чем именно шла беседа непонятно. Похоже, что все специалисты по чтению по губам были в отпуске. По этой причине BoyleSports пообщался с экспертом по языку тела Дарреном Стэнтоном, который попытался объяснить, что в моменте чувствовал Эрик тен Хаг.

«Он определенно человек, который хочет, чтобы его избавили от страданий. Похож на того, кто сломлен. Тен Хаг как будто потерял всякую уверенность в себе и способность вернуть все назад.

Глаза− это главный ключ к тому, чтобы определить, что человек испытывает внутреннюю эмоцию гнева, даже если он пытается скрыть свои чувства. В принципе, это парень совсем не счастлив. Он выглядит так, будто чувствует, что его бросили под автобус. Он по целому ряду причин демонстрирует презрение. Кажется, будто бы тренер в таком положении, потому что чувствует, что к нему не прислушиваются, а люди не делают того, что им говорят».

Эксперт довольно явно намекнул на то, что Эрик тен Хаг потерял раздевалку или, по крайней мере, футболисты не выполняют его требования. Значит, пора?

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