🧨🧨 «Это было из-за заявлений их игроков и тренера». Случилось! Паредес признался, что СПЕЦИАЛЬНО ударил мячом по скамейке Нидерландов на ЧМ

Аж отлегло.

Удивительно, но спустя почти два года матч Нидерланды - Аргентина с ЧМ-2022 остается свеж в памяти.

И, к сожалению, дело не только в футболе. Матч получился скандальным по всем параметрам.

Помните, как Паредес запустил мяч в скамейку голландцев в конце основного времени? И что было после этого?

«Мяч попал в скамейку голландцев? Да, это было специально, теперь, когда прошло много времени, мы можем это сказать. Это было из-за заявлений их игроков и тренера. Мяч был там, а я ударил по нему. Вдобавок ко всему, я промахнулся», - заявил Паредес.

Дождались?