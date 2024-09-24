🧨🧨 «Это было из-за заявлений их игроков и тренера». Случилось! Паредес признался, что СПЕЦИАЛЬНО ударил мячом по скамейке Нидерландов на ЧМ
Аж отлегло.
Удивительно, но спустя почти два года матч Нидерланды - Аргентина с ЧМ-2022 остается свеж в памяти.
И, к сожалению, дело не только в футболе. Матч получился скандальным по всем параметрам.
Помните, как Паредес запустил мяч в скамейку голландцев в конце основного времени? И что было после этого?
«Мяч попал в скамейку голландцев? Да, это было специально, теперь, когда прошло много времени, мы можем это сказать. Это было из-за заявлений их игроков и тренера. Мяч был там, а я ударил по нему. Вдобавок ко всему, я промахнулся», - заявил Паредес.
Дождались?
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