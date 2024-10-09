WhoScored собрал «команду сезона» в АПЛ на данный момент: там всего один игрок «Сити»!

Европейский футбол находится на международной паузе. WhoScored воспользовался этим моментом, чтобы составить команду сезона АПЛ после первых семи туров.

«Ливерпуль», занимающий первое место, представлен тремя игроками, тогда как «Манчестер Сити», занимающий второе место, представлен всего одним.

Команда сезона АПЛ на данный момент по версии WhoScored:

Вратарь : Давид Райя («Арсенал»)

Защитники : Педро Порро («Тоттенхэм»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Антони Робинсон («Фулхэм»).

Полузащитники : Букайо Сака («Арсенал»), Коул Палмер («Челси»), Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»), Луис Диас («Ливерпуль»).

Нападающие : Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Кай Хавертц («Арсенал»).