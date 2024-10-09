Англия сыграет с Грецией в особой форме - она посвящена легендарному голу Бекхэма грекам

Англия и Греция сыграют в матче Лиги наций 10 октября на «Уэмбли».

Англия подготовила особый комплект формы на игру - полностью белый.

Редкую форму команда наденет в честь Дэвида Бекхэма, а если точнее, то в честь его шедеврального гола со штрафного в ворота сборной Греции в 2001 году.

«Это, пожалуй, самый яркий момент в моей футбольной карьере, и это был один из самых особенных голов», – говорил когда-то Бекхэм.