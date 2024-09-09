🎥 Безумная реакция игроков «МЮ» на пенальти в 00-х! До этого «дьяволам» шесть лет не ставили одиннадцатиметровый

В соцсетях вспомнили момент, как 29 января 2000 года в матче «Манчестер Юнайтед» и «Мидлсбро» начинающий судья АПЛ Энди Д'Урсо за фол Япа Стама на Жуниньо поставил пенальти в ворота «манкунианцев». Это был первый одиннадцатиметровый не в пользу «красных дьяволов» за долгие шесть лет.

Решение рефери вызвало ярость сразу у шестерых игроков «Юнайтед» − Роя Кина, Никки Батта, Дэвида Бекхэма, Райана Гиггза, Дениса Ирвина и виновника Япа Стама. Они не были согласны с решением Д'Урсо и пытались надавить на судью, чтобы он поменял решение. Хотя то, что пенальти стопроцентный, сомнений быть не может.

Вот как спустя голы этот момент прокомментировал Энди Д'Урсо: «Это был мой первый сезон в АПЛ, первый раз, когда я судил «Манчестер Юнайтед», и первый раз на «Олд Траффорд». Я стоял на своем. Повторял им «уходите», но чем дальше отходил, тем больше они напирали. Более опытный рефери не отступал бы. Но у меня нет обид. С тех пор я неоднократно судил [матчи] Роя Кина без проблем».

Несколько игроков, в частности Кин и Стам, сожалели о том, что вели себя так на поле. Вскоре после того инцидента Д'Урсо показал красную карточку ирландцу за нарушение дисциплины.