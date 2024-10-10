🎥 Футболисты «МЮ» назвали лучших игроков, с которыми когда-либо делили поле. Ответ Диалло удивил фанатов

Медиаслужба бренда JD Sports предложила подопечным Тен Хага назвать лучшего футболиста, с которым они когда-либо делили поле. Каземиро, Шоу и Мартинес дали весьма предсказуемые ответы, а вот выбор Диалло удивил.

Каземиро: «Криштиану».

Люк Шоу: «Роналду. Мне кажется, тут и объяснять ничего не недо. Думаю, он был одним из, а может, и самым лучшим игроком мира много лет. Так что это определенно он».

Лисандро Мартинес: «Лионель Месси. Он лучший игрок в истории футбола. Я играю с ним за сборную. Он обладает качествами, которые я не видел ни в одном другом футболисте. Думаю, он лучший игрок».

Амад Диалло: «Ох, это сложно, у нас в команде много качественных игроков. Когда я присоединился к «МЮ», наибольшее впечатление на меня произвел Реши [Маркус Рэшфорд], потому что он был быстрым, был сильным. Да, назову Реши, ведь он так хорош».

Болельщики оценили выбор игроков:

💭 «Амад еще слишком молод, давайте сделаем скидку».

💭 «Криштиану, Месси, Рэшфорд. Кто же в этой троице лишний?»

💭 «Респект Личе. Он мог назвать Роналду ради фан-базы «МЮ», но сделал честный выбор».

💭 «Мартинес выбрал Месси лишь потому, что не хотел, чтобы в сборной к нему относились, как Гарначо. Интересно, как бы Алехандро ответил на этот вопрос?»

💭 «После стольких лет в «Мадриде» Каземиро отлично разбирается в футболе».

💭 «Не могу поверить, что никто из них не назвал Антони! Безумие!»

А как вам ответы игроков?

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