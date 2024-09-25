😩 Видим в заге «Онана» - знаем, что случилось. Да, камерунец опять облажался, но теперь у «МЮ» сразу два «героя» 😭
«Манчестер Юнайтед» неистово трясет от матча к матчу и лучшее, что может сделать Андре Онана - лишить свою команду интриги. Но... он выбрал не тот способ.
Еврокубковый сезон мог успешно начаться для «Юнайтед» - Эриксен забил, соперник проходимый. Но все изменилось на 68-й минуте, когда безумный проход Ван Роя закончился безумным голом Ламмерса.
Ну вот как?
К Эриксену это относится не в меньшей степени. Чем он думал?
Это ведь даже не техническая ошибка, а глупость. Он пытался обыграть игрока «Твенте»? Здесь? Или не видел его? Тогда снова - как?
А дальше классика.
КАК?
Только с 3-го раза понял, что это сокращение от "заголовок")
Зачем так писать. Звучит некрасиво.