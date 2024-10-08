Руни назвал лучшего игрока с английским паспортом. И нет, это не Кейн или Беллингем

В сборной Англии сейчас собралось золотое поколение игроков. Они пока еще ничего не выиграли, но уже были в финале Евро, а некоторые претендуют на «Золотой мяч» − Джуд Беллингем, Харри Кейн и Фил Фоден.

Бывшего форварда и капитана сборной Англии Уэйна Руни попросили назвать лучшего игрока с английский паспортом. Легенда «МЮ» не сомневался ни на секунду.

«По моему мнению, это Фил Фоден, − сказал Руни в интервью talkSPORT. − Я знаю, что он не так много играл в этом сезоне за « Сити», но Фил Фоден в свои лучшие времена − лучший игрок Англии».

«Коул Палмер после перехода в «Челси» стал настоящей сенсацией, и вы видите, чего добивается Джуд Беллингем в «Мадриде». Но для меня Фил Фоден такой один, я действительно наслаждаюсь его игрой».

«Они все очень талантливы. Я просто надеюсь, что за последние несколько турниров они ничего не растеряли. Есть такой человек, как Харри Кейн, забивший много голов, если через два года на следующем турнире он будет не на высоте, то как это повлияет?»

Фодена признавали лучшим игроком года по версии PFA и лучшим игроком сезона АПЛ по итогам сезона-2023/24.