📸🎥 Матч «Челси» и «Ноттингем Форест» закончился массовой дракой. Реакция Палмера на потасовку – абсолютное хладнокровие

«Челси» и «Ноттингем Форест» поделили очки в матче седьмого тура Премьер-лиги – 1:1. В концовке встречи на поле вспыхнула массовая потасовка.

На 89-й минуте Уильямс в борьбе за мяч толкнул Кукурелью прямо на Энцо Мареску, тренер упал на газон. «Синие» тут же набросились на Неко, а игроки «Ноттингем Форест» прибежали на защиту одноклубника – так и началась драка.

В соцсетях болельщики обсуждают реакцию Коула Палмера на потасовку. Англичанин не стал лезть в драку: он сел на газон и спокойно наблюдал, как соперники выясняют отношения.

Эпизод в динамике:

И другой ракурс:

Соцсети комментируют реакцию Коула:

💭 «Вот кто точно хочет просто играть в футбол».

💭 «Палмер ждет, когда они закончат, чтобы у него осталось время забить гол».

💭 «Не забывайте, что он Колд (cold – «холодный») Палмер. Надеялся своим хладнокровием успокоить всех на расстоянии».

💭 «Для своих лет он очень сдержанный и зрелый. Парень сосредоточен на том, чтобы засунуть чертов мяч в сетку, а не на том, чтобы провоцировать всех вокруг, а в свободное время ходить в дорогих шмотках».

💭 «Я люблю Коула Палмера, но это поведение слюнтяя. Если на твоего одноклубника наезжает соперник, ты должен защитить его. Вы же команда».

💭 «Может, кто-то назовет его бесхарактерным, но мне нравится, что он держит разум холодным. Вспыльчивость может привести к лишним проблемам на поле и за его пределами. С Палмером такого точно не будет, чувак просто хочет забивать голы».

А как вам реакция Палмера на драку?

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