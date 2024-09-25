📸🎥 Кунде в игрушечной машинке, носках из травы и на горе из сумок. Жюль раздал стиля в креативной рекламе дома моды

Жюль Кунде в очередной раз с честью отстоял свое звание главного модника в футболе. Защитник стал лицом зимней коллекции французского Jacquemus.

Фотографии и видео для рекламной кампании получились очень креативными. А главное – Кунде во всех образах выглядит абсолютно гармонично.

Собаке тоже мог бы предложить зонт.

Пропылесосил газон.

Из травы сделал носки.

Креативщики Jacquemus переосмыслили историю о принцессе на горошине.

Автомобиль немного маловат.

Бренд снял с Кунде тренд English or Spanish: «Если двинешься, то ты не самый стильный футболист в мире». После этих слов Жюль замер с мячом на ноге и сумкой в руке.

Ну, стиль?

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