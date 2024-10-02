Победный камбэк «Спартака» против «Динамо»! Виллиан Жозе наконец-то ожил

И «🍌🤱» – скандальный намек на кричалку.

«Спартак» снова переиграл «Динамо» в Фонбет Кубке России – 3:2. Деян Станкович впервые удалился, а Виллиан Жозе наконец-то забил.

Маухуб забил и травмировался. Станкович получил две желтые сразу

«Спартак» пропустил от Эли Дасы уже на второй минуте. Ранние голы превратились в болезненный тренд: в прошлом матче «Спартак» получил от «Локомотива» на 7-й, до этого те же динамовцы забили на 3-й.

«Спартак» быстро ответил с пенальти. Тео Бонгонда пробил с угла штрафной, мяч попал в руку защитнику Николасу Маричалю. Главный судья Виталий Мешков проконсультировался с ВАР, изучил повтор и назначил пенальти. Эсекиэль Барко сравнял, у аргентинца третий матч с голом.

Экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев в разговоре с «Матчем» поддержал решение Мешкова: «Первое впечатление – мяч попал в левую руку, которая была прижата к телу. Повтор убеждает в том, что рука отставлена, и именно в правую руку попадает мяч. Это классический момент для вмешательства ВАР. Абсолютно правильное решение, Виталий Мешков практически сразу, посмотрев эпизод, принял правильное решение назначить 11‑метровый удар».

На 20-й минуте динамовцы снова вышли вперед – после ошибки Срджана Бабича. Голевая атака началась с неточной передачи защитника с линии штрафной. Лука Гагнидзе перехватил, отдал мяч Хорхе Карраскалю, который сделал голевую на Эль-Мехди Маухуба.

Маухуб хоть и забил, но вряд ли доволен. Во втором тайме нападающий получил повреждение и присел на газон, ему понадобилась помощь медиков. Эль-Мехди прихрамывал и держался за пах, когда шел в раздевалку.

«Спартак» слегка приуныл, но проснулся к жаркой развязке. На 84-й Мартинс сделал 2:2. Через пару минут Маркиньос в подкате выбил мяч у Бителло – Мешков отдал аут «Динамо» и разозлил Деяна Станковича. Серб возмутился решением арбитра, и получил сразу две желтых – Станкович ушел в подтрибунное помещение, что-то пнув в коридоре.

Победу принес, пожалуй, самый неочевидный герой: Виллиан Жозе вышел только на 76-й минуте, а на 90-й впервые забил за «Спартак» со штрафного. Бразилец боролся с лишним весом, отличился только в восьмом матче за «Спартак».

Жозе и дальше планирует забивать со штрафных. «Все эти недели я много тренировался, в частности тренировал исполнение стандартов. Поэтому, когда возникла возможность, я решил пробить, и это получилось удачно», – реплика форварда в интервью «Матч ТВ».

«Спартак» устроил победный трэш-ток. Эмодзи банана и женщины с ребенком – отсылка к известной кричалке

После финального свистка в телеграм-канале «Спартака» появился пост с эмодзи банана и женщины с ребенком – вероятно, намек на нецензурную кричалку фанатов о «Динамо»: «Банана, банана-мама, в #### ###### (трахнули – Спортс’‘) московское «Динамо».

Руководитель медиаслужбы «Динамо» Дмитрий Симонов сразу не понял отсылку. Но отметил в разговоре с Сергеем Егоровым: «Неудачный эмодзи, чтобы сообщить нам то, что хотел сообщить Спартак». Сейчас модно [делать] трэш-ток, жесткие высказывания. Но здесь, на мой взгляд, это выглядит не очень, учитывая эмодзи мамы и ребенка. Я бы так не сделал».

Динамовцы перед матчем опубликовали анонс с фразой: «Опять «Спартак»? Опять!»

«Спартаку» удаются дерби с «Динамо». Как итог – первое место в группе

Несколько важных деталей.

● «Динамо» не побеждает «Спартак» пять матчей кряду. Прошлый закончился вничью (2:2), до этого динамовцы потерпели три поражения. Последний раз «Спартак» уступал в октябре 2023-го в матче Кубка России (3:0).

● «Динамо» проиграло впервые за восемь матчей. Приятная серия длилась с конца августа. 6 октября динамовцы сыграют еще одно дерби – с ЦСКА в Мир РПЛ.

● «Спартак» вышел в плей-офф Пути РПЛ с первого места. Набрал 12 очков в пяти турах и досрочно выиграл группу А. Динамовцы из Москвы и Махачкалы борются за вторую строку: по 8 баллов. «Крылья» замыкают группу с двумя очками – самарцы вылетели из Кубка.

Дальше у «Спартака» – «Ростов» Валерия Карпина.

Фото: vk.com/fcsm_official ; РИА Новости /Владимир Федоренко