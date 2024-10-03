Головин поплескался в ЛЧ. Ну очень мокрый матч в Загребе 💦
Дождливый Загреб подарил яркий сюжет: «Динамо» вело 2:0 с «Монако», но все упустило на последних минутах.
Это было очень мокро.
Загреб ждал дождя, но совсем не справился. Слишком много воды 💧🌧️💦
Неудивительно, что монегаски тяжело вошли в матч. Они-то привыкли к солнышку и теплу, а столица Хорватии встретила ливнем.
Осадки ждали, а вот поле не подготовили – да-да, вот настолько много воды.
Пришлось поиграть во что-то вроде водного поло, а это вид, где хорваты традиционно хороши.
Александр Головин продержался всего тайм, после перерыва вместо него вышел Фоларин Балогун.
Для Александра водные процедуры в Хорватии – плохие воспоминания. В ноябре 2021-го сборная России примерно в такой же возне проиграла Хорватии и не смогла выйти на ЧМ-2022 напрямую. Тогда мы говорили «пока»...
На 66-й минуте «Динамо» вело 2:0, в обоих голах поучаствовал Мартин Батурина: отдал ассист на Петара Сучича и забил сам.
Ему комфортно играть на воде, а вот Такуми Минамино – не очень.
Вандерсон тоже купался, пробежать по флангу было сложновато.
«Монако» спас матч – с пенальти на 89-й!
Когда монегаски привыкли к воде, пришло время отыгрываться. Справились за 15 минут!
⚽️74’ – вратарь Иван Невистич врезался в партнера на выходе, мяч прилетел Мохаммеду Салису, чтобы он просто вкатил в пустые.
⚽️89’ – в штрафной сбили Балогуна, вышедшего вместо Головина. Итог – гол Дениса Закария с пенальти.
Из 0:2 в 2:2 – справились за 15 минут!
Неожиданный результат, все-таки в первом туре «Монако» обыграло «Барселону» (2:1), а «Динамо» наполучало от «Баварии» (2:9). Но в дождливом Загребе нет ничего невозможного.
День сенсаций: «Реал» проиграл «Лиллю», «Атлетико» влетел 0:4, суперзапасной наказал Нойера. «Юве» выжил после нелепости. Главное в ЛЧ
Фото: East News/AP Photo/Darko Bandic, AP Photo/Armando Franca, Damir SENCAR / AFP; Gettyimages.ru/Damjan Zibert/Soccrates, Marko Lukunic/Pixsell/MB Media