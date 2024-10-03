Головин поплескался в ЛЧ. Ну очень мокрый матч в Загребе 💦

Дождливый Загреб подарил яркий сюжет: «Динамо» вело 2:0 с «Монако», но все упустило на последних минутах.

Это было очень мокро.

Загреб ждал дождя, но совсем не справился. Слишком много воды 💧🌧️💦

Неудивительно, что монегаски тяжело вошли в матч. Они-то привыкли к солнышку и теплу, а столица Хорватии встретила ливнем.

Осадки ждали, а вот поле не подготовили – да-да, вот настолько много воды.

Пришлось поиграть во что-то вроде водного поло, а это вид, где хорваты традиционно хороши.

Александр Головин продержался всего тайм, после перерыва вместо него вышел Фоларин Балогун.

Для Александра водные процедуры в Хорватии – плохие воспоминания. В ноябре 2021-го сборная России примерно в такой же возне проиграла Хорватии и не смогла выйти на ЧМ-2022 напрямую. Тогда мы говорили «пока».. .

На 66-й минуте «Динамо» вело 2:0, в обоих голах поучаствовал Мартин Батурина: отдал ассист на Петара Сучича и забил сам.

Ему комфортно играть на воде, а вот Такуми Минамино – не очень.

Вандерсон тоже купался, пробежать по флангу было сложновато.

«Монако» спас матч – с пенальти на 89-й!

Когда монегаски привыкли к воде, пришло время отыгрываться. Справились за 15 минут!

⚽️74’ – вратарь Иван Невистич врезался в партнера на выходе, мяч прилетел Мохаммеду Салису, чтобы он просто вкатил в пустые.

⚽️89’ – в штрафной сбили Балогуна, вышедшего вместо Головина. Итог – гол Дениса Закария с пенальти.

Из 0:2 в 2:2 – справились за 15 минут!

Неожиданный результат, все-таки в первом туре «Монако» обыграло «Барселону» (2:1), а «Динамо» наполучало от «Баварии» (2:9). Но в дождливом Загребе нет ничего невозможного.

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Фото: East News /AP Photo/Darko Bandic, AP Photo/Armando Franca, Damir SENCAR / AFP; Gettyimages.ru /Damjan Zibert/Soccrates, Marko Lukunic/Pixsell/MB Media