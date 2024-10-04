«Менталитет лузеров!» Фанатов разозлила реакция игроков «МЮ» на ничью с «Порту» – Хейлунду пришлось менять пост в соцсетях

«Манчестер Юнайтед» после двух матчей Лиги Европы набрал два очка и занял 21-е место в турнирной таблице. Игра с «Порту», как и встреча с «Твенте», закончилось ничьей, хотя из Португалии «красные дьяволы» могли уехать с победой.

Уже к 20-й минуте подопечные Тен Хага обеспечили преимущество в два мяча, но удержать отрыв не смогли: к 34-й минуте хозяева сравняли счет, а в начале второго тайма вышли вперед. В концовке Бруну Фернандеш получил красную карточку – португалец удалился во второй игре подряд .

Казалось, матч для «Юнайтед» проигран, но команду спасла суперзамена от Тен Хага. Магуайр сравнял спустя 13 минут после выхода на поле. Итоговый счет – 3:3.

Похоже, такой результат устроил некоторых игроков «МЮ». В соцсетях активно обсуждают пост Хейлунда после ничьей с «Порту». Датчанин выложил фотографии с матча, подписав: «К счастью, у меня было шесть недель, чтобы отрепетировать празднование».

В комментарии к Расмусу пришли одноклубники. Зиркзе ограничился эмодзи, а Гарначо написал: «Бро, наконец, уже октябрь».

Болельщики раскритиковали беспечную реакцию футболистов на не самый выдающийся результат:

💭 «Мне сложно поверить, что пост Хейлунда настоящий. Такой сейчас менталитет у игроков «Манчестер Юнайтед». Представьте, как футболист говорит нечто похожее в раздевалке команды Фергюсона после победы 2:0 при неудачной игре».

💭 «После этих слов Рой Кин вышвырнул бы Хейлунда из команды. Надеялся, Нистелрой объяснит молодежи, что значит играть за этот клуб».

💭 «Отвратительный настрой, менталитет лузеров! Не представляю, что бы на это сказал сэр Алекс...».

💭 «Их волнуют только собственные результаты. Нынешним игрокам «Ман Юнайтед» плевать на этот клуб».

💭 «Культура в «МЮ» оставляет желать лучшего. Команда переживает сложный период. Гол, забитый на последней минуте, принес ничью с «Порту». Работа тренера под угрозой. А Хейлунд отмечает свой собственный праздник 🤷. Расмус молод, нет смысла его винить. Но кто-то должен научить его тому, что представляет собой этот клуб. Надеюсь, он скоро все поймет».

💭 «К ним в раздевалку нужно запустить разъяренного Роя Кина. Он вытрясет из них всю дурь, проблем с мотиваций точно не будет».

Расмус почитал комментарии болельщиков, почувствовал их настрой и добавил в описание фотографий предложение: «Победа сделала бы вечер идеальным».

А что вы думаете о публикации Расмуса? Подопечным Тен Хага, действительно, не хватает мотивации?

Кто готов спасать «МЮ»? Есть 5 кандидатов на замену Тен Хагу

Де Лигт – лучшая продажа в истории «Баварии». Фанаты «МЮ» в отчаянии – голландец виноват в трех голах в матче с «Порту»

Кто лучший молодой игрок Европы по «гол+пас» в 2024 году? Ламин и Беллингем отвечают за Ла Лигу, в топе много парней из Бундеслиги