«Манчестер Юнайтед» пробивает очередное дно. На этот раз манкунианцы сумели упустить 2:0 в матче Лиги Европы с «Порту».

Как им это удалось? Вопрос, на который точно не ответит Эрик тен Хаг. Ну и Бог с ним. Мы и сами все увидим.

Третий гол самый показательный. Сначала провалился Мартинес.

А потом Омородиона упустил де Лигт.

Эх... А первый гол был забит сразу после этого...

За несколько секунд до второго мяча «Порту» Маттейс сыграл так.

Есть ли интрига в реакции фанатов «МЮ»? А мы все равно ее покажем.

💭 «МЮ» – третий большой клуб, ставший жертвой агента де Лигта».

💭 «Мюнхенская «Бавария» продала де Лигта в «Манчестер Юнайтед» за 50 миллионов евро. Напоминаю».

💭 «Де Лигт настолько плох, что даже его самый большой ненавистник не смог бы написать худший сценарий для него».

💭 «Мартинес + де Лигт. Звучит, будто проклятье».

💭 «Де Лигт бежит так, словно он на эскалаторе».

💭 «Возможно, Омородион разрушил карьеру де Лигта».