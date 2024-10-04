🤣 Де Лигт – лучшая продажа в истории «Баварии». Фанаты «МЮ» в отчаянии – голландец виноват в трех голах в матче с «Порту»
«Манчестер Юнайтед» пробивает очередное дно. На этот раз манкунианцы сумели упустить 2:0 в матче Лиги Европы с «Порту».
Как им это удалось? Вопрос, на который точно не ответит Эрик тен Хаг. Ну и Бог с ним. Мы и сами все увидим.
Третий гол самый показательный. Сначала провалился Мартинес.
А потом Омородиона упустил де Лигт.
Эх... А первый гол был забит сразу после этого...
За несколько секунд до второго мяча «Порту» Маттейс сыграл так.
Есть ли интрига в реакции фанатов «МЮ»? А мы все равно ее покажем.
💭 «МЮ» – третий большой клуб, ставший жертвой агента де Лигта».
💭 «Мюнхенская «Бавария» продала де Лигта в «Манчестер Юнайтед» за 50 миллионов евро. Напоминаю».
💭 «Де Лигт настолько плох, что даже его самый большой ненавистник не смог бы написать худший сценарий для него».
💭 «Мартинес + де Лигт. Звучит, будто проклятье».
💭 «Де Лигт бежит так, словно он на эскалаторе».
💭 «Возможно, Омородион разрушил карьеру де Лигта».