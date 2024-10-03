Отменили в АПЛ, заработал в ЛЕ. Бруну Фернандеш в течение недели дважды удалился с поля

Если у вас была сложная неделя, то хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поймет вас как никто другой. Капитан команды умудрился в течение недели дважды увидеть перед глазами красную карточку.

Первую прямую красную карточку в карьере португальца мы разобрали в этом посте . Крис Кавана посчитал, что Бруну Фернандеш слишком высоко при падении поднял ногу, что для него было опасной игрой. Однако спустя пару дней АПЛ пересмотрела решение и отменила удаление.

Хавбек посчитал, что раз отменили, то ее как будто вообще не было, потому весь матч против «Порту» играл довольно неосмотрительно и отчасти грубо.

Самое глупое, что вторую желтую карточку капитан команды заработал...в атаке. Шел навес в штрафную, Фернандеш хотел отправить мяч в ворота, но переправил бутсу в лицо защитнику. Справедливая желтая карточка.

Игрок даже немного попытался поспорить с судьей Тобиасом Штилером, но это было бесполезно. «МЮ» от позора спас Харри Магуайр, который забил на 90+1 минуте и сравнял счет − 3:3.