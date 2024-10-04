Кто готов спасать «МЮ»? Есть 5 кандидатов на замену Тен Хагу

Эрик тен Хаг получил улучшенный контракт от «МЮ» и снова оказался под огромным давлением.

Большую часть прошлого сезона босс был на грани увольнения: клуб вылетел из Лиги чемпионов на групповом этапе и финишировал на самой низкой в своей истории позиции в АПЛ – на восьмой.

Но голландец выиграл Кубок Англии, а затем получил вотум доверия от сэра Джима Рэдклиффа.

Однако неудачный старт сезона может стать причиной увольнения Тен Хага. В этом случае клубу придется искать уже шестого постоянного наставника после ухода сэра Алекса Фергюсона.

Вот фавориты на замену Эрику тен Хагу в «МЮ».

Гарет Саутгейт

Летом было много разговоров о том, что Саутгейт может оказаться в «Юнайтед». Сейчас тренер остается без работы после ухода из сборной Англии.

Спортивный директор «МЮ» Дэн Эшворт раньше работал в Футбольной ассоциации Англии и в 2013-м был частью группы, которая назначила Саутгейта боссом команды до 21 года, а затем повысила его до главного тренера «Трех львов» в 2016 году.

У Саутгейта есть опыт работы с такими звездами «Юнайтед», как Харри Магуайр, Кобби Майну, Мэйсон Маунт и Маркус Рэшфорд.

Руд ван Нистелрой

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» был назначен помощником Тен Хага летом, но до сих пор не смог воплотить свои идеи в команде.

Ван Нистелрой - опытный тренер, работавший с национальной сборной Нидерландов и молодежными командами ПСВ. В сезоне 2022/23 он руководил старшей командой ПСВ и привел ее к победе в Кубке страны и второму месту в турнирной таблице.

У Ван Нистелроя может появиться шанс заявить о своих правах на пост главного тренера «Юнайтед», когда он временно займет эту должность, если Тен Хэг будет уволен.

Томас Тухель

Тухель – тренер мирового класса и может похвастаться впечатляющим резюме. У него есть опыт работы в Премьер-лиге с «Челси», с которым он выиграл Лигу чемпионов в 2021 году, а также титулы в «ПСЖ» и «Баварии».

Летом «Манчестер Юнайтед» провел переговоры с немцем, но Тухель хотел отдохнуть и отказался от работы. В случае увольнения Тен Хага можно попытаться продолжить общение с того места, на котором оно прервалось.

Грэм Поттер

Поттер остался без работы после увольнения из «Челси» в апреле 2023 года. Многие полагали, что он надеется получить пост в «Манчестер Юнайтед» или сборной Англии.

Признание тренеру принесла его потрясающая работа в «Брайтоне», для которого он выработал четкий стиль игры, с чем Тен Хэг не смог справиться за три года на «Олд Траффорд».

Поттер создал стиль «Брайтона», работая с Эшвортом, возможно, они могли бы воссоединиться в «МЮ».

Киран Маккенна

Всего семь лет назад Маккенна привел молодежную команду «МЮ» до 18 лет к успеху, а потом работал в первой команде.

Маккенна был назначен старшим тренером и стал частью штаба под руководством Жозе Моуринью, Оле Гуннара Сульшера и Ральфа Рангника.

Киран ушел, когда пришел Тен Хаг, и за это время преобразил «Ипсвич», выведя его в Премьер-лигу благодаря смелому атакующему стилю игры.