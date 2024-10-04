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🎥 Эден Азар составил идеального футболиста. В дриблинге предпочел себя Неймару и Месси, а выбор скоростного игрока удивил фанатов

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Портал 90min предложил Эдену Азару собрать идеального футболиста. Бельгиец принял вызов, в одном из параметров даже выбрал себя.

Вот так выглядит совершенный игрок по мнению Азара:

Пас Тони Крооса.

Защитные навыки Серхио Рамоса.

Скорость Венсана Компани.

Физика Дидье Дрогба.

Удар Федерико Вальверде. Азар объяснил свой выбор: «У этого парня безумные удары – и на тренировках, и во время матчей. Он полузащитник, поэтому люди не замечают этого его качества».

Дриблинг Эдена Азара – бельгиец выбирал между собой, Лео Месси и Неймаром.

Фанаты оценили выбор Эдена:

💭 «Он взял скорость Компани? Это же шутка?»

💭 «Впервые вижу, чтобы в подобном видео Азар выбрал себя».

💭 «Он прав, техника ударов Вальверде невероятно, об этом мало говорят. Недооцененный игрок. Азар, Месси, Неймар – сумасшедшие дриблеры, они могут обыграть любого, с кем столкнутся».

💭 «Он считает Компани быстрым. Это объясняет скорости, которые Азар показывал в «Реале».

💭 «Не согласен только с Компани, в остальном отличный выбор. В плохие дни пересматриваю хайлайты игры Азара за «Челси». Чертовски скучаю по тем временам».

А как вам идеальный игрок по версии Азара?

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logoСборная Бельгии по футболу
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logoДидье Дрогба
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logoЛионель Месси
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