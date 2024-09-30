🎥 Кто лучше: Салах или Азар? Эден дал ответ, который удивил фанатов

Эден Азар и Мо Салах успели вместе поиграть за «Челси», совместно парни провели девять матчей за лондонцев. Их футбольные пути быстро разошлись: египтянин перебрался в Италию, а вскоре присоединился к «Ливерпулю», бельгиец же в 2019 году перешел в «Мадрид».

Похоже, между футболистами сохранились хорошие отношения. Азар в беседе с журналистами SPORTbible поставил Салаха выше себя:

«Уже в «Челси» он [Мо] был хорош. Мы [«Челси»] встречались с «Базелем» в Лиге чемпионов, когда он за них играл. Тогда мы подумали: «Вау!» Затем мы его подписали с мыслью: «Да, нам нужно купить этого парня, потому что он очень хорош». А потом, знаете, в футболе бывают подъемы и падения. То, что он делает в «Ливерпуле», – это просто вау! Кто лучше: я или Мо Салах? Мо Салах, на сегодняшний день это так».

Ответ Азара удивил болельщиков:

💭 «Не верю его словам, честно говоря. Салах – друг Азара, он просто отдал должное своему товарищу. Думаю, Салах бы поступил так же».

💭 «Вау, не думал, что Азар способен признать очевидное».

💭 «Все же фанаты Азара все еще хотят подискутировать на эту тему. Азар – один из лучших игроков в истории, но Салах подбирается к показателям Анри и Неймара, их просто нельзя сравнивать».

💭 «Азар такой скромный. Можно было бы с легкостью сказать: «Мы разные игроки, бла-бла-бла», но нет, он ответил честно. Респект Эдену».

💭 «В свои 30 лет Мо Салах все еще играет на самом высоком уровне, а не рассиживается в доме престарелых».

💭 «Азар всегда про всех игроков говорит, что они лучше. Он делает так даже тогда, когда знает, что это не так. Очень скромный парень».

А за кого свой голос отдадите вы: за Салаха или Азара?

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