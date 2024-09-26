Сборная звезд Ла Лиги VS команда лучших игроков АПЛ. Фанаты спорят, чей состав сильнее
Премьер-лига и Ла Лига – самые популярные чемпионаты мира, по крайней мере, если опираться на доходы с ТВ-прав. Лиги, безусловно, соперничают и в еврокубках: в этом сезоне букмекеры считают главными претендентами на победу в ЛЧ «Ман Сити» и «Мадрид».
А поклонники не перестают спорить о том, какой чемпионат сильнее. Портал Score 90 составил сборные лучших игроков АПЛ и Ла Лиги, но с одной оговоркой: в команду мог попасть лишь один представитель от клуба.
Например, в сборную звезд чемпионата Испании включен Винисиус, а значит, Мбаппе или Беллингем попасть в команду уже не могли. За бортом остался и Ямаль, «Барсу» в сборной лучших игроков Ла Лиги представляет Араухо. За «Атлетико» отвечает Гризманн, а на воротах стоит Мамардашвили, который в следующем сезоне переберется в «Ливерпуль» и будет представлять АПЛ.
Состав лучших игроков Ла Лиги сезона-2024/25.
Чемпионский «Сити» в сборной АПЛ от Score 90 представляет Холанд. Луис Диас прекрасно начал сезон, но за «Ливерпуль» в команде лучших отвечает Салах. Деклан Райс тоже не смог попасть в сборную, Салиба для создателей команды показался важнее. Зато место нашлось для вечного Бруну Фернандеша.
Состав лучших игроков Премьер-лиги сезона-2024/25.
Фанаты оценили сборные:
💭 «Мика Мармоль должен заменить Лоика Баде».
💭 «Состав Премьер-лиги, без сомнения, сильнее».
💭 «Не включить в сборную Ла Лиги Ламина Ямаля – преступление».
💭 «Скажу за Ла Лигу. Нико Уильямс должен быть слева, Мбаппе – центрфорвард. В сборную нужно включить Ламина, а Араухо заменить на другого защитника».
💭 «Меня убивает, что в команду не попал Родри, хотя Холанд свое место точно заслужил. Для меня Премьер-лига всегда была сильнее».
Как вам выбор составов? Какая команда оказалось бы сильнее в очной встрече?
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Я не в теме, просветите пожалуйста.
С ударом и пасом?