«Я не просил тебя рассказывать о твоих последних матчах, Эден»: Азара троллят после игры Бельгия-Франция

Эден Азар подвергся жесткому троллингу после матча между Бельгией и Францией в Лиге Наций. Бывшего футболиста попросили прокомментировать поражение его сборной в противостоянии с французами (0:2).

«Что я думаю о бельгийцах против Франции? Первые двадцать минут были хорошими, а потом совершенно ничего», - заявил Эден Азар комику Жюльену Казару, который брал у него интервью.

«Я не просил тебя рассказывать о твоих последних матчах, Эден», - парировал комик.

Однако Азар был невозмутим: «Я не знаю, что происходит со сборной в матчах с Францией. Вам следует спросить игроков. Я пробовал все, чтобы победить Францию. Я не мог сделать больше».