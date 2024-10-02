📸🎥 Шченсны – новый игрок «Барсы»! Смотрим лучшие фото и видео с подписания контракта

«Барселона» оперативно подыскала замену Тер Стегену, который из-за травмы колена пропустит около восьми месяцев.

Лапорта вытащил с пенсии Войчеха Шченсного: поляк возобновил карьеру и на год подписал контракт с «блауграной». «Барса» делится кадрами с подписания соглашения.

Шченсны официально стал членом каталонского клуба.

Послушал рассказ Лапорты о планах на реконструкцию «Камп Ноу».

И первые слова поляка в качестве нового голкипера «блауграны»: «Привет! Я очень горд быть игроком «Барселоны». Visca﻿ el Barça!»

По данным Diario Sport , в «Барсе» вратарь будет получать около 3 млн евро в год до вычета налогов, также предусмотрены бонусы. При этом Войчех заплатит «Ювентусу» 2 млн евро в качестве компенсации за возвращение в футбол.

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