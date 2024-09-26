Возвращенцы: Войцех Шченсны и еще шесть игроков, решивших продолжить карьеру после выхода на пенсию 🥸

Бывший вратарь «Арсенала» и «Ювентуса» Войчех Шченсны может вернуться в строй и заменить травмированного Марка-Андре тер Стегена в «Барселоне».

Мало кто из футболистов способен устоять перед очарованием каталонцев. То же самое, похоже, касается и недавно завершивших карьеру игроков. Шченсны уже повесил бутсы и перчатки на гвоздь, но после травмы Тер Стегена может прийти на помощь «Барселоне».

Если это произойдет, то поляк будет не первым игроком, который отказался от своих планов на пенсию и вернулся. Давайте вспомним тех, кто проделывал этот трюк до Войчеха.

Пол Скоулз

В случае Пола Скоулза даже его товарищи по «МЮ» не знали, что он снова в строю, когда он вернулся, чтобы принять участие в манчестерском дерби в январе 2012 года.

Полузащитник сборной Англии завершил карьеру в конце предыдущей кампании, но всего через шесть месяцев он и сэр Алекс Фергюсон потрясли мир, когда Скоулз появился на скамейке запасных на стадионе «Этихад».

Пол провел 21 матч в течение оставшейся части сезона, а в следующем сезоне помог «МЮ» вернуть титул Премьер-лиги. После и он, и Алекс Фергюсон уже окончательно ушли на пенсию.

Марк Овермарс

Марк Овермарс был вынужден уйти на пенсию в возрасте 31 года из-за травмы колена. Бывший вингер «Арсенала» и «Барселоны» четыре года спустя принял участие в благотворительном матче Япа Стама.

Его игра была настолько впечатляющей, что он получил предложения от ряда клубов как в Нидерландах, так и в Германии, и, первоначально отвергнув их все, Овермарс впоследствии согласился возобновить карьеру в «Гоу Эхед Иглз» в 2008 году.

В течение кампании Марк провел 24 матча во втором дивизионе Нидерландов, но проблемное колено снова начало его беспокоить его, поэтому Овермарс решил окончательно завершить карьеру в конце сезона.

Лэндон Донован

Лэндон Донован не смог устоять перед соблазном вернуться на поле и возобновлял свою карьеру дважды после первоначального ухода на пенсию.

Донован, которого считают одним из величайших американских футболистов, изначально повесил бутсы на гвоздь в 2014 году, но после того, как его любимый «ЛА Гэлакси» потерял трех игроков из-за травм, включая Стивена Джеррарда, в матче, на котором Донован работал аналитиком у поля, клуб попросил его вернуться.

В конце концов Донован согласился и выходил на поле в каждой из шести оставшихся игр сезона «Гэлакси», забив один гол.

Год спустя Донован снова взялся за дело, неожиданно подписав контракт с клубом «Леон» из мексиканского чемпионата в возрасте 36 лет. Лэндон играл в Мексике всего пять месяцев, а после окончательно завершил карьеру.

Арьен Роббен

Арьен Роббен объявил о своем уходе из футбола летом 2019 года. Однако чуть больше года спустя он снова зашнуровывал бутсы, чтобы сыграть за клуб детства «Гронинген».

Однако возвращение Роббена пошло не по плану. Всего через 28 минут после начала своего второго дебюта за клуб против другой своей бывшей команды, ПСВ, нидерландский вингер был вынужден покинуть поле из-за травмы, которая впоследствии вывела его из строя почти на семь месяцев.

Ветерану удалось восстановиться к концу сезона, и он несколько раз выходил на поле, прежде чем окончательно попрощаться с футболом.

Йенс Леманн

По иронии судьбы, именно травма Шченсны сыграла свою роль в том, что один из его бывших товарищей вернулся с пенсии 13 лет назад.

Йенс Леманн согласился подписать контракт с «Арсеналом» в марте 2011 года после того, как Войчех, Лукаш Фабьянски, Вито Манноне и Мануэль Альмуния получили травмы.

Леманн, объявивший о своем уходе девятью месяцами ранее после двух сезонов в «Штутгарте», должен был сидеть на скамейке запасных в северном Лондоне, получая тренерский опыт.

Однако после того, как последний из оставшихся вратарей Альмуния получил травму на разминке перед игрой Премьер-лиги с «Блэкпулом», немец был вынужден выйти на поле в возрасте 41 года.

Йохан Кройфф

Один из величайших вратарей в истории Йохан Кройфф ушел на пенсию в 1978 году в возрасте 31 года.

Однако всего через несколько месяцев он вернулся на поле после того, как из-за мошенничества со свиноводством потерял большую часть денег, заработанных за предыдущее десятилетие.

Кройфф перевез свою семью в США и возобновил карьеру «ЛА Ацтекс». Кройфф стал игроком года в лиге, а после выступал за «Вашингтон Дипломатс» и испанский «Леванте».

Легендарный голландец вернулся «Аякс» в 1981 году и помог им выиграть два подряд титула лиги.

Однако амстердамская команда не предложила Кройффу новый контракт, поэтому в 1983 году он присоединился к главному сопернику «Аякса» - «Фейеноорду». Он помог им выиграть домашний чемпионат впервые за более чем десятилетие. Но тот сезон стал для Йохана последним — он был назван лучшим голландским футболистом года и завершил карьеру в возрасте 37 лет.