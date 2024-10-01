Они ушли с высокоподнятой головой и стоимостью: топ-10 самых дорогих игроков на момент выхода на пенсию⌛️💰
Даже на момент завершения карьеры по своей стоимости они могли дать фору действующим футболистам.
На первом месте среди самых дорогостоящих «пенсионеров» расположился Рафаэль Варан. Француз объявил о своем уходе из профессионального футбола в этом месяце, будучи игроком итальянского «Комо». На момент принятия решения трансферная стоимость 31-летнего Рафы составляла 20 млн евро.
Вторую строчку занимает замбийский футболист Энок Мвепу. Он повесил бутсы на гвоздь в 2022 году из-за наследственной болезни сердца – на тот момент ему было всего 24 года, он выступал за «Брайтон» и оценивался в 18 млн евро.
Бронза достается Серхио Агуэро – аргентинец завершил карьеру в 33 года также из-за проблем с сердцем. Летом 2021 года Агуэро перешел в «Барселону», а 30 октября во время матча с «Алавесом» был заменён из-за боли в груди. Обследование выявило у нападающего тахикардию. 15 декабря 2021 года Серзио официально попрощался с футболом, на тот момент его стоимость составляла 15 млн евро.
Вот как выглядит топ-10 самых дорогих «пенсионеров»:
Нужно отметить, что Войчеха Шченсны сейчас уже никак не назовешь пенсионером, однако на момент объявления о завершении карьеры, его стоимость составляла 6 млн евро.