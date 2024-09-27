Шченсны − известный курильщик. Поляк потерял место в старте «Арсенала» из-за выкуренной в душе сигареты

Многие футбольные болельщики явно слышали историю о том, как тогда еще вратарь «Арсенала» Войчех Шченсны курил в раздевалке.

Это случилось после поражения от «Саутгемптона» в канун нового 2016-го года. Инцидент привлек большое внимание прессы, а сам поляк только спустя годы рассказал, как все было на самом деле.

«В то время я регулярно курил, и тренер прекрасно об этом знал, − откровенничал Шченсны в интервью официальному подкасту «Арсенала» In Lockdown. − Он просто не хотел, чтобы кто-то делал это в раздевалке, и я об этом тоже знал».

«Из-за эмоций, вызванных игрой, после матча я выкурил сигарету, когда вся команда еще была в сборе. Я зашел в угол душевой, а она находилась в другом конце раздевалки, и никто не мог меня видеть, и прикурил».

«Но кто-то увидел меня, даже не сам тренер, и просто доложил об этом ему. Я увидел его [Венгера] через пару дней, он спросил меня, правда ли это, и я ответил: «Да». Он оштрафовал меня, и на этом все закончилось».

«Он сказал: «Слушай, ты ненадолго будешь исключен из команды», но не было никаких больших разборок или серьезных столкновений. Я был очень профессионален в этом вопросе».

«Я полностью рассчитывал вернуться в команду через несколько недель, но у нас был хороший период, и Давид Оспина, который заменял меня, сыграл очень хорошо в тех нескольких матчах. Он остался в команде».

«Это означало, что я выжидал и пытался отвоевать свое место в команде или пытался убедить Венгера, что я все еще лучший вратарь в клубе, отправившись в аренду. Звучит странно, но иногда это лучший способ сделать доказать».

Станет ли это проблемой для Ханси Флика? По слухам от вредной привычки поляк не отказался до сих пор.

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