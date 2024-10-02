Под баннер «УЕФА – мафия».

Без разгона стартует дортмундская «Боруссия»: пенальти и три гола за пять минут, хет-трик Карима Адейеми и итоговые 7:1 – из них пять «Дортмунд» забил только в первом тайме.

Что за безумие?

5:1 – за тайм, 3 гола за 5 минут. Аттракцион!

С первых минут поддержали фанатов на поле.

⚽️ 7’ – голкипер Каспер Шмейхель влетел в Джейми Гиттенса. Судья Хосе Санчес Мартинес поставил пенальти. Его спокойно реализовал Эмре Джан.

❌ 9’ – резвый ответ «Селтика», отличился Дайдзен Маэда – помог рикошет, и снова замешан Джан.

⚽️ 11’ – через две минуты снова повел «Дортмунд», даже не заметили укус гостей. Первый гол Карима Адейеми с тонкого паса Юлиана Брандта!

⚽️ 29’ – Адейеми сделал дубль с углового, мощно пробив с острого угла. Шмейхель пытался мешать, ничего не вышло.

⚽️ 40’ – снова пенальти в ворота «Селтика», но Адейеми отдал мяч Серу Гирасси. Он адаптируется в новой команде, только зашел из «Штутгарта». Важен каждый гол – партнер все понимает, позволил ударить.

⚽️ 42’ – через две минуты Адейеми оформил хет-трик, мощно попал из-за штрафной.

Три мяча меньше, чем за пять минут! 5:1 по итогам первого тайма!

Хет-трик Адейеми еще до перерыва! Забавный факт: портал Squawka насчитали у Карима всего 0,24 по ожидаемым голам – все верно, меньше половины гола при хет-трике.

Адейеми – первый немецкий игрок с 2011-го, оформивший хет-трик в первом тайме. Тогда это сделал Марио Гомес за «Баварию», пострадал «Наполи».

Во втором тайме «Дортмунд» сбавил темп и добавил всего два. И вот 7:1 в сумме.

«УЕФА – мафия». Свежее послание фанатов «Боруссии»

Но началось все с перфоманса болельщиков «Дортмунда»: перед игрой вывесили огромный баннер с надписью «УЕФА – мафия», так встретили первый матч нового формата на «Сигнал Идуна Парк».

В нижней части написано: «Вам плевать на спорт, вас волнуют только деньги!»

У фанов «Боруссии» давняя ненависть к УЕФА − последовательная позиция. В прошлом сезоне перед матчем с «Ньюкаслом», например, тоже вывешивали баннер, надпись та же: «Вам плевать на спорт, вас волнуют только деньги!»

А вот смысл чуть иной: глава ФИФА Джанни Инфантино держал в руках книгу с обложкой «Как убить футбол», а позади стояли Нассер Аль-Хелайфи и Андреа Аньелли. На третьем баннере даже написали адрес сайта кампании против новой Лиги чемпионов.

Во втором тайме забросали поле муляжами золотых слитков. В этот раз не так пышно, но тоже очень запоминается.

«Боруссия» – осенний генератор голов: дважды по 4:2, потом 5:1 и 1:5 – и все это за месяц

В двух первых турах Бундеслиги «Боруссия», которую в этом сезоне возглавляет 36-летний Нури Шахин, начала аккуратно – 2:0 над «Айнтрахтом» и 0:0 с «Вердером». Так закончилось лето.

А вот как началась осень: 4:2 над «Хайденхаймом», 1:5 от «Штутгарта», 4:2 над «Бохумом», 5:1 в первом тайме над «Селтиком». Как здесь затесались 3:0 с «Брюгге» (да еще и с тремя поздними голами) – непонятно: забито в этом матче мячей вдвое меньше, чем в четырех других осенних играх. Было не менее шести голов. И только в Бельгии – три.

Конечно, на стандартный ТБ2,5 симпатичных коэффициентов для «Боруссии» уже нет: букмекеры понимают, что все эти матчи – потенциально голевые, так что на такой тотал давали максимум 1.57 в начале.

Но уж конечно на ТБ5,5, который прошел в четырех случаях из пяти, цифры всегда выглядят мощно. Например, во встречах с «Хайденхаймом» и «Штутгартом» давали 7.00, с «Бохумом» – 8.00, что не превышает 14% вероятности. С «Брюгге» тоже было 8.00 – там не прошло. В ЛЧ против «Селтика» также давали 8.00 – залетело за первые 42 минуты!

С кем дальше будут развлекать? Два неочевидных варианта в Бундеслиге, а в ЛЧ – «Реал»

На выходных предстоит выезд в Берлин к «Униону». Вот как раз здесь букмекеры сдержанны: 1.80 на ТБ2,5, потому что «Унион» – пока самая скучная команда Бундеслиги, в ее матчах забивается лишь 1,4 гола.

Дальше – «Санкт-Паули», коэффициент наверняка тоже не будет слишком низким, ведь этот соперник по незрелищности идет следом за «Унионом» в лиге (2,0 гола за игру).

А в ЛЧ – «Реал». И уж в этой игре голы точно будут.

Доннарумма дал шанс Сафонову: из-за него проиграл «ПСЖ», «Дортмунд» размазал 7:1, «Сити» и «Барсе» тоже легко. Главное в ЛЧ

Фото: Ralf Treese/Keystone Press Agency, IMAGO/nordphoto GmbH / Christia, IMAGO/Maximilian Koch/Global Look Press