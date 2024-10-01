Live
2 мин.

У «Ред Булла» мегапровал, «Штутгарт» проверяет сенсацию 1-го тура, скоро «Арсенал» – «ПСЖ». Онлайн дня в ЛЧ

608

Самое яркое, что происходит сейчас.

Онлайн обновляется автоматически. Если хотите читать в хронологическом порядке, переключитесь в режим «Сначала старые».

Расписание сегодняшних матчей:

Сейчас играют: «Штутгарт» – «Спарта» Прага «Ред Булл» – «Брест»

Позже начнут: 22:00. «Слован» Братислава – «Манчестер Сити» 22:00. ПСВ – «Спортинг» 22:00. «Интер» – «Црвена Звезда» 22:00. «Арсенал» – «ПСЖ» 22:00. «Барселона» – «Янг Бойз» 22:00. «Байер» – «Милан» 22:00. «Боруссия» Д – «Селтик»

ГОООЛ! «Брест» бомбит «Зальцбург» – 0:4!

Перейра Лаже в касание бильярдным ударом с дуги штрафной закатил в угол ворот!

Третий гол «Бреста»! Сима оформил дубль!

Маньетти стрельнул с дистанции, Бласвих отбил перед собой - и Сима добавил в падении!

Ровно 60 000 болельщиков в Штутгарте.

Себастиан Хенесс нервничает, что не могут выйти вперед перед домашней публикой.

ГОООЛ! «Брест» удвоил преимущество в счете - 0:2!

Шикарный заброс на фланг, Мама Балде прошел к штрафной, отдал неточный пас, но Камара забил с подбора!

Дедич уложил защитника на замахе и исполнял низом в дальний!

Бизот опять спас «Брест».

По 2 карточки у «Зальцбурга» и «Бреста»

Байду, Глух, Ле Кардиналь и Айдара на горчичниках.

«Штутгарт» окучивает пражан, катая мяч по их половине поля

После долгой комбинации Мийо бил в упор, однако попал с защитника.

Оборона французов продолжает геройствовать в Австрии

Ле Кардиналь в подкате остановил удар Кларка из пределов вратарской!

Бизот у «Бреста» потерял ворота!

Но тут же исправился, выдав два отличных сэйва после ударов «Ред Булла»!

Панак с подбора лупил в упор!

Но умудрился не попасть в створ с пяти метров!

Чехи расстреливали ворота «Штутгарта» в упор!

Но Нюбель стоял насмерть и отразил удары!

Вторые таймы в Штутгарте и Зальцбурге

По совпадению начинаются с тем же счетом, что заканчивались первые. Долго ли придется ждать новых голов?

Фото: Gettyimages

Перерывы в первых матчах!

«Штутгарт» и «Спарта» играют вничью 1:1, «Брест» выигрывает в Зальцбурге 1:0.

«Брест» ведет в гостях у «Ред Булла»

Сима забил гол после шикарной передачи из глубины.

Второе попадание в каркас ворот в Штутгарте!

Бирманчевич выпрыгнул выше всех, но угодил в перекладину!

ГОООЛ! «Спарта» сравняла счет - 1:1! Шикарный крученый в девятку от Кайринена!

Идеальный штрафной, в самую паутину!

«Штутгарт» мог забивать второй!

Ундав оказался на передовой, однако кипер гостей вовремя вышел из ворот и сцапал мяч.

В обоих матчах превалирует борьба в центре поля

До острых моментов дело не доходит. Но где набирать очки, если не в играх с такими соперниками?

Витик пошатал штангу ворот «Штутгарта»!

Бил с отскоком от газона, но немцев выручила стойка ворот.

«Ред Булл» забил с углового усилиями Конате!

Но рэф с ВАР проверили момент и разглядели там офсайд.

«Зальцбург» после тех 0:3 выдал серию из трех матчей без поражений, не пропустив ни гола. Ставим в матче с французами на них?

«Штутгарт» проиграл в первом туре ЛЧ, а «Спарта» разгромила «Зальцбург». Но немцы серьезно попили кровушки у «Реала», и сегодня они фавориты против чехов.

Начнем с малых афиш: «Штутгарт» против «Спарты» и «Зальцбург» против «Бреста».

Всем привет! Добро пожаловать на большой лигочемпионский вечер: 9 матчей, 2 из них с приставкой «супер». Следим за всеми!

logoЛига чемпионов УЕФА
logoМилан
logoШтутгарт
logoМанчестер Сити
logoСлован
logoРед Булл Зальцбург
logoСпарта Прага
logoАрсенал
logoБайер
logoЦрвена Звезда
logoПСВ
logoПСЖ
logoЯнг Бойз
logoБрест
logoИнтер
logoСпортинг
logoБоруссия Дортмунд
logoБарселона
logoСелтик