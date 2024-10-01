У «Ред Булла» мегапровал, «Штутгарт» проверяет сенсацию 1-го тура, скоро «Арсенал» – «ПСЖ». Онлайн дня в ЛЧ
Самое яркое, что происходит сейчас.
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Расписание сегодняшних матчей:
Сейчас играют: «Штутгарт» – «Спарта» Прага «Ред Булл» – «Брест»
Позже начнут: 22:00. «Слован» Братислава – «Манчестер Сити» 22:00. ПСВ – «Спортинг» 22:00. «Интер» – «Црвена Звезда» 22:00. «Арсенал» – «ПСЖ» 22:00. «Барселона» – «Янг Бойз» 22:00. «Байер» – «Милан» 22:00. «Боруссия» Д – «Селтик»
ГОООЛ! «Брест» бомбит «Зальцбург» – 0:4!
Перейра Лаже в касание бильярдным ударом с дуги штрафной закатил в угол ворот!
Третий гол «Бреста»! Сима оформил дубль!
Маньетти стрельнул с дистанции, Бласвих отбил перед собой - и Сима добавил в падении!
Ровно 60 000 болельщиков в Штутгарте.
Себастиан Хенесс нервничает, что не могут выйти вперед перед домашней публикой.
ГОООЛ! «Брест» удвоил преимущество в счете - 0:2!
Шикарный заброс на фланг, Мама Балде прошел к штрафной, отдал неточный пас, но Камара забил с подбора!
Дедич уложил защитника на замахе и исполнял низом в дальний!
Бизот опять спас «Брест».
По 2 карточки у «Зальцбурга» и «Бреста»
Байду, Глух, Ле Кардиналь и Айдара на горчичниках.
«Штутгарт» окучивает пражан, катая мяч по их половине поля
После долгой комбинации Мийо бил в упор, однако попал с защитника.
Оборона французов продолжает геройствовать в Австрии
Ле Кардиналь в подкате остановил удар Кларка из пределов вратарской!
Бизот у «Бреста» потерял ворота!
Но тут же исправился, выдав два отличных сэйва после ударов «Ред Булла»!
Панак с подбора лупил в упор!
Но умудрился не попасть в створ с пяти метров!
Чехи расстреливали ворота «Штутгарта» в упор!
Но Нюбель стоял насмерть и отразил удары!
Вторые таймы в Штутгарте и Зальцбурге
По совпадению начинаются с тем же счетом, что заканчивались первые. Долго ли придется ждать новых голов?
Вечером знаковые встречи с бывшими клубами у Артеты и Вайсса
Микель играл за «ПСЖ» вместе с Роналдиньо, а Владимир мелькнул за «Сити» и считает «горожан» своим домом.
Перерывы в первых матчах!
«Штутгарт» и «Спарта» играют вничью 1:1, «Брест» выигрывает в Зальцбурге 1:0.
«Брест» ведет в гостях у «Ред Булла»
Сима забил гол после шикарной передачи из глубины.
Второе попадание в каркас ворот в Штутгарте!
Бирманчевич выпрыгнул выше всех, но угодил в перекладину!
ГОООЛ! «Спарта» сравняла счет - 1:1! Шикарный крученый в девятку от Кайринена!
Идеальный штрафной, в самую паутину!
«Штутгарт» мог забивать второй!
Ундав оказался на передовой, однако кипер гостей вовремя вышел из ворот и сцапал мяч.
В обоих матчах превалирует борьба в центре поля
До острых моментов дело не доходит. Но где набирать очки, если не в играх с такими соперниками?
Витик пошатал штангу ворот «Штутгарта»!
Бил с отскоком от газона, но немцев выручила стойка ворот.
«Ред Булл» забил с углового усилиями Конате!
Но рэф с ВАР проверили момент и разглядели там офсайд.
«Зальцбург» после тех 0:3 выдал серию из трех матчей без поражений, не пропустив ни гола. Ставим в матче с французами на них?
«Штутгарт» проиграл в первом туре ЛЧ, а «Спарта» разгромила «Зальцбург». Но немцы серьезно попили кровушки у «Реала», и сегодня они фавориты против чехов.
Начнем с малых афиш: «Штутгарт» против «Спарты» и «Зальцбург» против «Бреста».
Всем привет! Добро пожаловать на большой лигочемпионский вечер: 9 матчей, 2 из них с приставкой «супер». Следим за всеми!