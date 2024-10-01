Герой «Слована» начинал в «Сити»: забивал «Арсеналу» Венгера и ушел из-за Манчини

Теперь Вайсс сыграет против «Сити» в ЛЧ.

«Ман Сити» во втором туре Лиги чемпионов сыграет в Братиславе со «Слованом». В составе словацкой команды есть человек, который успел поиграть за «Сити».

Карьера Владимира Вайсса-младшего стартовала с АПЛ.

После успеха в молодежном Кубке – единственный матч в АПЛ

Вайсс переехал в Англию в 16 – до этого занимался в академии братиславского «Интера». Попал в «Сити» в 2006 году и поселился в Дидсбери – пригороде Манчестера – в чужой семье, о которой сохранил лучшие воспоминания. Но не скрывает, что сильно тосковал по дому и хотел обратно.

Освоился и через пару лет выиграл молодежный Кубок Англии.

Соперником по финалу был «Челси» с Гаэлем Какута, Патриком ван Анхолтом и Джеффри Брумой. За «Сити» помимо Вайсса играли Бен Ми, Дедрик Боята, Киран Триппьер и Роберт Мак (Дэниэл Старридж выбыл из-за травмы). 1:1 в гостях, 3:1 дома – так был добыт титул.

В домашнем матче после гола Ми отличился и Вайсс: забил победный мяч мощным ударом со штрафного и вообще был самым опасным игроком на поле в первом тайме. После перерыва «Сити» довел игру до победы: в самом конце Вайсс еще и заработал пенальти, реализовал Дэвид Болл, который сейчас уже пять лет как играет в Новой Зеландии.

«Ман Сити» закончил сезон-2007/08 поражением 1:8 от «Мидлсбро», и Свен-Йорана Эрикссона сменил Марк Хьюз. Валлиец и перетащил Вайсса из молодежки в основную обойму. Владимир сыграл на сборах в Австрии с запорожским «Металлургом» (0:0), а через пару месяцев клуб перешел в руки новых владельцев – ставку сделали на звездных новичков.

Первый сезон с шейхами завершили на десятом месте в АПЛ, так что матч последнего тура против «Болтона» уже ничего не решал.

Тогда Вайсс и дебютировал в «Сити» – в мае 2009-го, вышел на замену Стивену Айрленду и сыграл 20 минут. «Сити» победил 1:0, забил Фелипе Кайседо. Хьюз после игры сказал: «Думаю, все видели, насколько он одарен. У него есть реальный шанс стать топ-игроком АПЛ». И вспоминал: «В предсезонной игре против «Стокпорта» он выглядел мальчиком среди мужчин, ему потребовалось время, чтобы к этому привыкнуть. Но он впечатлил за последний месяц и был готов к дебюту».

Еще в той игре единственный матч за команду провел бразилец Глаубер и запомнил это на всю жизнь – публика приветствовала овациями любое касание мяча им. Глаубер тем же летом покинул «Сити», а через четыре года завершил карьеру из-за травмы и ушел в бизнес, но те 10 минут в АПЛ вспоминает до сих пор. Как и у Вайсса, они остались единственными в карьере в футболке «Сити» в этой лиге.

Гол «Арсеналу» и аренды из-за Манчини

Вайсс тоже больше не играл в АПЛ за «Сити». Хоть и продлил контракт на три года всего за несколько дней до назначения Роберто Манчини, из-за которого и покинул «Сити» позже. Он получил чуть больше времени в сезоне-2009/10: четыре раза появился в матчах Кубка Англии и Кубка лиги. В Кубке Англии он сыграл 73 минуты и помог победить «Мидлсбро», в Кубке лиги – еще при Хьюзе – поучаствовал в победных играх против «Фулхэма», «Сканторпа» и «Арсенала».

Со «Сканторпом» он отправил голевую передачу Карлосу Тевесу, а «Арсеналу» забил с паса Крэйга Беллами, который перед этим элегантно пробежал между двумя соперниками. Вайсс замкнул прострел, уложив мяч в ворота рикошетом от перекладины, и поцеловал еще старую на тот момент эмблему «Сити». В общем, расстроил Арсена Венгера и Лукаша Фабианьского.

Вайсс провел в «Сити» только пять матчей, а потом отправился по арендам: в английской Премьер-лиге играл за «Болтон», в шотландской – за «Рейнджерс», в Ла Лиге – за «Эспаньол», потом попал в Серию А к «Пескаре». Часть сезона-2013/14 провел в «Олимпиакосе», после в 24 неожиданно уехал в Катар – и задержался там на шесть лет. В «Словане» – с 2020-го.

«Мне нравилось в «Сити», – цитировал The Guardian Вайсса перед Евро-2016, где Словакия играла с Англией в одной группе. – Как игрок, я там вырос. Все шло хорошо, пока не пришел Манчини. Он привел много футболистов и никогда не давал мне шансов. С Хьюзом я дебютировал и сыграл несколько матчей. К сожалению, потом он потерял работу, а я – место в составе».

Вайсс до сих пор не забывает время в «Сити». На предматчевой пресс-конференции уверял, что сохранил лучшие воспоминание о клубе, а пробиться в первую команду было отличным достижением. «Со временем приходили игроки все круче, а при Манчини мои шансы уменьшились, – сказал он. – Я всегда буду следить за «Сити» – еще и потому что они играют в лучший для меня футбол в мире. Этот клуб навсегда останется в сердце».

«Слован» – не только Вайсс-игрок и Вайсс-тренер: экс-игроки «Зенита» и «Сочи», герои Евро и суперветеран

В команде и правда много знакомых имен.

Например, 37-летний капитан сборной Грузии Гурам Кашия – уже четвертый сезон в команде, мы наблюдали за ним и на Евро-2024. Правый защитник Юрий Медведев родился в Казахстане, имеет чешский паспорт, а в прошлом сезоне вылетал из РПЛ с «Сочи» и может вспомнить гол «Ростову».

До сих пор играет 37-летний Юрай Куцка – третий по играм за сборную Словакии. Давид Стрелец запомнился голевым пасом в матче с Англией на Евро. Роберта Мака помним и по сборной, и по «Зениту». А вингер сборной Армении Тигран Барсегян перебрался пару лет назад из «Астаны».

В первом туре сложилось совсем грустно – 1:5 от «Селтика», забить удалось только при 0:3 – австрийский защитник Кевин Виммер сделал это красивым ударом в дальний угол после паса хорвата Марко Толича, купленного за рекордный для «Слована» миллион евро.

Впереди – «Сити», и уже точно запомнятся слова Владимира Вайсса-старшего: «Я бы сравнил Пепа Гвардиолу с Антонио Гауди. Он создал то, что никто не может понять, и он – гений. Он изменил футбол своей креативностью».

Владимир Вайсс в ЛЧ спустя 19 лет. Его клуб называют словацким «Зенитом»

Фото: Gettyimages /Alex Livesey / Staff, Richard Heathcote / Staff, Ian MacNicol / Stringer, Stu Forster / Staff; IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press