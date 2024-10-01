Новый лидер «ПСЖ» – Барколя. 15 коротких фактов о вингере, который заменил Мбаппе

Кузнечик, который считает себя скромнягой.

Брэдли Барколя – новая звезда «ПСЖ», именно этот 22-летний вингер заменил Килиана Мбаппе!

Он правда хорош на старте сезона: ярчайшие финты и шесть голов за шесть игр, а еще первый мяч за Францию – аж на 14-й секунде против Италии.

Возможно, кто-то запомнил Барколя по прошлогодним матчам с «Барселоной», тогда он посадил на красную Рональда Араухо.

А что еще надо знать о новой надежде «ПСЖ» и Франции?

Купили после одного сезона, называют кузнечиком, брат – вратарь Того

1) Барколя перешел в «ПСЖ» за 45 млн евро после первого же полного сезона в Лиге 1 . Родился в 130-тысячном Виллербане, рядом с Лионой. В восемь лет попал в академию «Лиона», а в 20 лет поехал покорять «ПСЖ» – вот настолько стремительный взлет.

2) У Барколя есть брат-вратарь – но не такой успешный . Малькольм старше на три года, тоже вырос в «Лионе», но в главную команду не прошел. Поиграл за боснийскую «Тузлу», а этим летом перешел в португальский «Пасуш Феррейра». У него 21 матч за сборную Того.

3) Брэдли тоже мог играть за Того – оттуда отец . А мама – француженка. Причем именно она – и сама игравшая в молодости – вовлекла мальчика в футбол. Больше тренировала, но вскоре чаще заниматься с ним стал папа.

4) К Барколя с юности прилепилось прозвище «кузнечик» . Подходит и сейчас, фишка Брэдли – неожиданные и резкие вспышки, молниеносные перемещения при хрупком телосложении.

5) Брэдли считал себя скромнягой. В интервью Onze Mondial говорил: «Застенчив, не очень разговорчив. Таков характер. Не могу объяснить». Переезд в «ПСЖ» в разговоре с сайтом УЕФА вспоминал похожим образом: «Я не из тех парней, кто много говорит. Приехал сюда тихо».

Кумиры – Роналду и Ляказетт. Одному из них сделал хет-трик из ассистов

6) Самый яркий момент ЛЧ для Барколя – финал-2014 . Из всех вариантов он выделил именно ту развязку мадридской битвы с легендарным голом Серхио Рамоса. В Париже они чуть разминулись: когда Брэдли пришел, испанский защитник как раз по окончании контракта уже поехал в «Севилью».

7) Кумир Барколя – Криштиану Роналду : «Смотрю, как много он работает. Больше всего меня поражал его менталитет – никогда не сдаваться. Благодаря этому я сейчас нахожусь здесь. Я всегда работал с хорошим настроем. Этому я научился у него. Хочется работать так же усердно. Верить, что так можно добиться всего».

8) Еще один кумир – Александр Ляказетт . С легендой «Лиона», конечно, связывает родной клуб. Барколя все детство мечтал поиграть с форвардом. Даже носил майку с его фамилией – уже в сезоне-2022/23 и эта мечта сбылась.

9) Один из самых памятных матчей в карьере Барколя – камбэк с 1:4 до 5:4 за «Лион» . В мае 2023-го в таком стиле «Лион» обыграл «Монпелье» , тогда Ляказетт сделал покер, а Брэдли отдал ему три ассиста. После матча очень красовался.

Карьеру Барколя спасли Дубай и... мусорный бак

10) Лоран Блан не замечал Барколя до мини-турнира в Дубае . После ЧМ-2022 тренер Блан искал новое сочетание в атаке «Лиона», но совсем не замечал Брэдли. Парень разозлился и отказывался играть с резервным составом – считал себя готовым к основе. Все изменили несколько дубайских товарняков – там Брэдли впечатлил тренерский штаб, а Блан даже извинился перед Барколя. Они помирились.

11) С топ-карьерой Барколя помог мусорный бак – это шутка времен «Лиона» . Зимой 2023-го мусорку дважды пнул замененный форвард Карл Токо-Экамби. Конечно, со злости. Это не понравилось Блану, тренер настоял на продаже Карла в «Ренн». Вышло так, что Барколя заменил именно Токо-Экамби.

12) Фанаты «Лиона» взбесились, что Барколя ушел в «ПСЖ» . Партнеры его поняли, а вот болельщикам решение молодого таланта очень не понравилось. Они вывесили два баннера: «Кинул родной «Лион» во время шторма…» и «Ты дерьмо!». И освистали самого игрока во время очного матча.

Трансфер Барколя в «ПСЖ» – «азартная игра». Все голы он посвящает девушке

13) В «Лионе» видели: Барколя мыслями уже в «ПСЖ», когда возник такой вариант . Тренер-ассистент Франк Пасси рассказывал: «Конечно, мы не хотели его отпускать. Но, вернувшись в «Лион», он перестал быть тем самым Барколя. Он изменился. Он думал только о «ПСЖ», не слушал нас». Пасси даже намекал – парижане наладили контакт с игроком сильно раньше, чем связались с «Лионом». Луис Энрике называл трансфер Брэдли «азартной игрой».

14) Брэдли посвящает голы девушке: целует татуировку . Особенно романтично вышло в первом матче с «Сосьедадом», там он забивал прямо в День святого Валентина.

15) Гол Италии – первый для Барколя за Францию . 14-я секунда – рекордно быстро как минимум с 1933-го, подсчитала Opta.