«И в чем смысл в миллиарде подписчиков Роналду в соцсетях?» Фанаты удивлены посещаемостью на последнем матче «Аль-Насра»
Трансфер Роналду в «Аль-Наср» для саудовского клуба был важен в том числе и для повышения узнаваемости бренда.
Как сообщал Руди Гарсия, после переезда Криштиану в Саудовскую Аравию число подписчиков в инстаграме «Аль-Насра» выросло с 800 тысяч до 10 млн. Переход португальца улучшил и посещаемость домашней арены «Аль-Насра». Только кажется, что рост наблюдается лишь на матчах против топовых команд.
На игры «Аль-Насра» против менее статусных соперников болельщики все еще ходят неохотно. В пятом туре чемпионата Саудовской Аравии в гости к «Аль-Насру» приехал «Аль-Вахда Мекка» – команда занимает 16-е место в турнирной таблице.
На стадион в тот день пришло меньше 15 тысяч болельщиков.
Роналду в этом матче реализовал пенальти, мяч стал 903-м голом в карьере португальца. Трибуны выглядели пустовато.
Фанаты удивлены, что Роналду не помогает «Аль-Насру» собирать полный стадион на все матчи лиги:
💭 «У Роналду миллиард подписчиков во всех соцсетях, но он не может привлечь на стадион 20 тысяч человек».
💭 «И в чем смысл в миллиарде подписчиков Роналду в соцсетях?»
💭 «Тем временем Месси собирает беспрецедентные толпы на всех этих огромных футбольных стадионах в США».
💭 «На тренировки Месси ходит больше людей».
💭 «Кто захочет смотреть на игрока, который показывает себя, только когда получает шанс забить с пенальти».
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Но б0ты на матчи не ходят)
Но б0ты на матчи не ходят)
Последний матч аль насры собрал лишь 14к.
Но речь не только про Аравию.
Аль Наср в прошлом сезоне изгал с Бенфикой и Сельтой в Португалии, у роналду на родине.
И там опять полупустые стадионы.
Тут уже не оправдаешься уровнем отношения к спорту))))
Надо придумать что то другое.
Дерзайте.
Вариантов много. Ну например - во аремя матча Аль Наср - Бенфика стадион был полупустой потому что весь мир против роналду или ФИФА запретила людям идти на стадион.
Но б0ты на матчи не ходят)
Последний матч аль насры собрал лишь 14к.
Но речь не только про Аравию.
Аль Наср в прошлом сезоне играл с Бенфикой и Сельтой в Португалии, у роналду на родине.
И там опять полупустые стадионы.
Тут уже не оправдаешься уровнем отношения к спорту))))
Надо придумать что то другое.
Дерзайте.
Аль Наср Бенфика, Аль Наср Сельта, оба матча при пустых трибунах, от силы 2,3 к на стадионе?)
Что придумаете?)
Ну и Роналду - это уже не только футболист, а лицо рекламы, фитнес-тренер и прочий "аппетитный овощ", далеко не все следят за ним из-за футбола.