«И в чем смысл в миллиарде подписчиков Роналду в соцсетях?» Фанаты удивлены посещаемостью на последнем матче «Аль-Насра»

Трансфер Роналду в «Аль-Наср» для саудовского клуба был важен в том числе и для повышения узнаваемости бренда.

Как сообщал Руди Гарсия, после переезда Криштиану в Саудовскую Аравию число подписчиков в инстаграме «Аль-Насра» выросло с 800 тысяч до 10 млн. Переход португальца улучшил и посещаемость домашней арены «Аль-Насра». Только кажется, что рост наблюдается лишь на матчах против топовых команд.

На игры «Аль-Насра» против менее статусных соперников болельщики все еще ходят неохотно. В пятом туре чемпионата Саудовской Аравии в гости к «Аль-Насру» приехал «Аль-Вахда Мекка» – команда занимает 16-е место в турнирной таблице.

На стадион в тот день пришло меньше 15 тысяч болельщиков.

Роналду в этом матче реализовал пенальти, мяч стал 903-м голом в карьере португальца. Трибуны выглядели пустовато.

Фанаты удивлены, что Роналду не помогает «Аль-Насру» собирать полный стадион на все матчи лиги:

💭 «У Роналду миллиард подписчиков во всех соцсетях, но он не может привлечь на стадион 20 тысяч человек».

💭 «И в чем смысл в миллиарде подписчиков Роналду в соцсетях?»

💭 «Тем временем Месси собирает беспрецедентные толпы на всех этих огромных футбольных стадионах в США».

💭 «На тренировки Месси ходит больше людей».

💭 «Кто захочет смотреть на игрока, который показывает себя, только когда получает шанс забить с пенальти».

Два этажа, 17 комнат – показываем, в каком отеле жили Роналду и Джорджина до переезда в особняк. Угадаете стоимость аренды?

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