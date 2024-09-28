Два этажа, 17 комнат – показываем, в каком отеле жили Роналду и Джорджина до переезда в особняк. Угадаете стоимость аренды?

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду и его девушка Джорджина Родригес провели несколько месяцев в отеле Four Seasons в Эр-Рияде, прежде чем переехать в особняк стоимостью 10,5 миллиона фунтов стерлингов.

Отель был полон роскоши. Пара снимала номер сразу на двух этажах – 49-м и 50-м. 17 комнат, которые обходились им в 250 000 фунтов стерлингов в месяц.

На сайте Four Seasons говорится, что люкс также включает в себя «круглосуточное питание в номере», бесплатная ночная чистку обуви и возможность оплатить трансфер из аэропорта в любое время суток.

Зарплата Роналду, по слухам, составляет 173 миллиона фунтов стерлингов в год.