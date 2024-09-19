🎥 «Надеюсь, у него не будет проблем», сказал Роналду про Ямаля и постучал по столу

Скучали по новым видео Роналду? Криш это почувствовал и опубликовал свежий ролик – вновь в компании Рио Фердинанда. Видео португалец посвятил молодым футбольным звездам. Первым делом Криштиану хвалебно отозвался о Ламине Ямале.

«Я вижу в нем огромный потенциал, большой талантом. Ему нужна удача, потому что он молод», – после этих слов португалец постучал по столу, чтобы не сглазить.

Рио заявил, что Ламин на поле показывает вещи, которые не удавались даже Месси с Роналду. Криш согласился:

«Да. Он был на Евро, это ему очень помогло, у Испании очень сильная команда. Думаю, у него большой потенциал, но посмотрим, как сложится его карьера. Я верю, что он станет одним из лучших игроков своего поколения».

Ламин точно заслужил такую лестную характеристику от легенды.

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