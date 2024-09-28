«Хотите войну? Теперь мы воюем». Ух, Пеп больше не дипломат в беседах про «Арсенал»

Произошло недопонимание.

Эхо воскресной битвы «Манчестер Сити» против «Арсенала» (2:2) все еще гуляет по медиа. Пеп Гвардиола неожиданно нахмурился из-за слов своего друга и ученика – Микеля Артеты.

Гвардиола не понял ответ Артеты о «темных искусствах»

После того, как «Арсенал» вдесятером и всеми силами удерживал победный счет с «Сити», в обиход вошло понятие «темные искусства» от лондонцев.

Дискуссию запустил Джон Стоунз : «Не знаю, можно ли сказать, что «Арсенал» теперь мастера темных искусств. Они применяют такие приемчики уже годами . Если хотите, называйте их умными трюками. Хотите – грязными. Они ломают ритм, что мешает играть. Они умеют использовать это в свою пользу».

Когда о такой хитрой тактике спросили Микеля Артету , испанец загадочно намекнул, что научился всему этому во время работы в «Сити», где он ассистировал Гвардиоле: «Я работал там раньше. Четыре года. У меня есть вся информация. Так что я знаю, поверь мне».

Когда слова передали Пепу на пресс-конференции, он подумал, что Артета намекает на финансовые проступки «Сити».

«Он так и сказал? В следующий раз Микелю нужно выразиться яснее, что именно он имел в виду. Он сказал, что был здесь четыре года, и точно знает, что здесь происходило. Это может быть связано с делом о 115 обвинениях — может быть, он говорил об этом? Может, он располагает информацией на этот счет. Я не знаю».

Журналист продолжил нагнетать: «Я думаю, он ответил так намеренно. Оставил в подвешенном состоянии. Так, чтобы люди подумали: «О, что он имеет в виду?»

Гвардиола надеется, что Артета объяснится позднее: «В следующий раз, так как у меня с ним хорошие отношения, надеюсь, этот вопрос будет задан. И он сможет точно ответить, что он имел в виду, когда сказал, что знает, что здесь происходит».

«Теперь мы воюем». Гвардиола о нарастающей вражде между «Сити» и «Арсеналом»

Гвардиола высказался и об эпизоде, когда Холанд после спасительного гола швырнул мяч в Габриэла.

«Я бы сказал, что иногда эмоции зашкаливают. Габриэл прекрасно высказался об этом после матча: что это война, нужно провоцировать соперника, подталкивать его. В конце концов, что тут можно сделать? Мы соглашаемся: «Хорошо, ты меня провоцируешь? Я тут. Хочешь войны? Теперь мы воюем».

Что я могу сделать? Я почти уверен, что Холанд не гордится поступком, но слушай — я понимаю тот тип вызова, которому бросает нам «Арсенал».

«Это лучше, чем похлопывание по спине». Артете нравится противостояние с Пепом и «Сити»

Тренера «Арсенала» на пресс-конференции тоже спрашивали о главном конкуренте. Артета заверил, что соперничество на поле никак не скажется на его дружеских отношениях с Гвардиолой:

«Я люблю его. Уважаю его и восхищаюсь им. Я восхищаюсь его командой и всем, что он делает. Это спорт. Одно дело – наша профессия, другое – личные отношения. Если бы результаты на поле могли их испортить, то после стольких поражений я бы больше с ним не разговаривал. Спорт никогда не помешает личным отношениям. Это точно».

При этом Артета отметил, что жаркое соперничество между двумя командами его заводит «Такая реакция мне нравится гораздо больше, чем когда кто-то хлопает меня по спине после игры и говорит: «Молодцы, вы, ребята, двигаетесь в правильном направлении».

Именно поэтому я делаю то, что делаю. Это эмоции, которые я не могу контролировать, я должен быть настолько конкурентоспособным, насколько это возможно».

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Фото: Alberto Lingria/XinHua/Global Look Press ; East News /AP Photo/Dave Thompson, DARREN STAPLES/AFP/East News; Gettyimages.ru /Michael Regan