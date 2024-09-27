Гравесен в «Реале»: выбил зуб Роналдо, хотел убить Робиньо. Говорят, его перепутали при трансфере

Теорию заговора запустил Мойес.

Январь 2005-го: «Реал» закрывает тяжелый первый круг Ла Лиги домашним матчем с «Сарагосой». Соперник дерзко ведет на «Сантьяго Бернабеу» после гола 23-летнего Давида Вильи и доказывает, что не зря толкается возле еврокубковой зоны.

«Галактикос» включаются к середине: на 42-й сравнивает Рауль, на 52-й удаляют защитника «Сарагосы» Альваро. Роналдо наказывает уже через две минуты: с ленточки заталкивает в пустые после удара Луиша Фигу и сэйва вратаря.

Можно выдыхать, но никак не расслабляться: победный счет еще нужно удержать, а у «Реала» большие проблемы с дисбалансом. Впереди переизбыток звезд, которые не заморачивались с черновой работой: как заставить Зидана, Роналдо, Рауля, Бекхэма и Фигу отрабатывать в обороне – да и зачем?

На 67-й минуте на поле вновь блеснуло: но не звезда, а наполированная лысина. Перед пожимающими плечами фанатами выскочил только купленный Томас Гравесен. Буквально все поражались: что крепкий, но абсолютно не звездный полузащитник делает на «Сантьяго Бернабеу»? Это какая-то шутка или ошибка: а не перепутали ли его с кем-то еще?

И ведь такая теория действительно была: ее разгонял даже Дэвид Мойес, допускал и сам Гравесен.

Это был страннейший трансфер «Реала», который все же не заслуживает упоминания в подборках худших.

Как Гравесен оказался в «Реале»: не поверил агенту, надел на презентацию костюм «Эвертона»

На старте века «Реал» был в порядке: в 2001-м и 2003-м выиграл Ла Лигу, в 2002-м – Лигу чемпионов. Следом началась эпоха «Галактикос»: и тут уже глаза слепило от звезд на поле, но никак не от титулов.

Во многом из-за дисбаланса: в 2003-м ушел теневой герой Клод Макелеле, и желающего подчищать за селебрити не нашлось. Сначала в «Мадриде» ставили на Эстебана Камбьяссо, но 23-летний аргентинец не потянул сложную роль. В сезоне-2004/05 непопулярное амплуа распределили между Альбертом Селадесом и Борхой Фернандесом (иногда даже опускали глубже Бекхэма и Гути). Итог авантюры – срочный выход на рынок зимой.

К середине января «Реал» проиграл в чемпионате уже пять раз и уступал «Барселоне» семь очков. В это же время в Англии удивлял «Эвертон»: дерзкая команда Дэвида Мойеса заскочила в топ-4, опережала «Ливерпуль» на шесть очков и всерьез рассчитывала на Лигу чемпионов.

В центре поля у сенсационной команды терлись лысинами Томас Гравесен и Ли Карсли – тот самый, который сейчас собирает новую сборную Англии . Питер Крауч так вспоминал встречи с Гравесеном:

«Было видно, что он другой. Я знал о его прозвище – Бешеный Пес. Я собирался отдать пас и слышал, как этот странный датско-скаузерский акцент приближается ко мне, кричит на своих, кричит на меня. То, как он играл, только усиливало впечатление: агрессия, смешанная с хорошим настроем, столько самоотдачи. Пот на его бритой голове блестел, глаза выскакивали из орбит».

Хм, по описанию как раз то, что требовалось «Реалу». Переговоры закрутились, и агент Гравесена получил предложение из Мадрида. Так волновался, что не сразу объяснил клиенту, о чем речь.

«Был в кино с братом, когда позвонил агент. Я вышел на улицу, агент говорил: «Что думаешь о Мадриде?» Я ответил: «Атлетико»? Нууу, не, мне нравится в «Эвертоне».

Он ответил: «Нет-нет, «Реал Мадрид». Я сказал: «Реал»? Мммм, хорошо. А что они говорят? А что говорит Мойес?»

Агент сказал, что все придут к соглашению, и все зависит от меня», – вспоминал неожиданный момент Гравесен.

Мойес и не думал сопротивляться. Сезон мечты мог развалиться без основного полузащитника, но Дэвид понимал: в «Реал» не зовут дважды.

«Любому трудно отказаться от такой возможности. Томас знает, как сильно мы хотели его сохранить. Но мы не могли позволить себе встать на его пути, когда появился шанс перейти в «Реал», – объяснял тренер.

«Мадрид» пугали осечки в чемпионате, и клуб торопился: агент Гравесена сразу же вылетел в Испанию, и сделку закрыли за несколько дней. Сложилось многое: контракт датчанина истекал летом, и «Эвертон» никак не мог склонить лидера к продлению. Рядом околачивался еще и «Милан» Карло Анчелотти, который ждал лета, чтобы не платить. «Реал» был убедительнее, прихватив 2,5 млн фунтов.

Уже 14 января Гравесен улыбался в компании Флорентино Переса: президент «Реала» и сенсационный новичок вместе держали футболку с 16-м номером под вспышки фотокамер.

«Мы подписали лучшего игрока Дании. И это не я говорю: так сказал его тренер в сборной. Он отлично проявил себя в Германии и Англии», – презентовал покупку Перес на пресс-конференции.

Тогда в Испании никто не обратил внимание на костюм Гравесена. А зря – он был эвертонским. Ли Карсли смеялся: «Мы с партнерами по «Эвертону» смотрели презентацию Гравесена и улыбались. Все вместе сидели вокруг телевизора. А Томас вышел в клубном костюме «Эвертона»! Даже синий галстук не сменил!»

Когда Карсли вспомнил об этом при встрече с Гравесеном, тот ответил: «Дружище, я же должен был хорошо представить «Эвертон».

Испанские журналисты сразу назвали Гравесена лесным чудовищем и встретили фотошопом в образе Шрека.

Есть байка, что «Реал» перепутал Гравесена с Карсли. Это правда?

Любое фото Гравесена из матчей – в историю. Всегда кричит, выпячивает глаза, эмоционирует. Страсть Томаса, а еще жесткость и скорости АПЛ действительно могли создать впечатление, что Гравесен – тот самый бешеный пес из опорной зоны, который питается сухожилиями соперника.

Не совсем так. В «Эвертоне» за отборы отвечал как раз Карсли, а потом передавал мяч более техничным партнерам. Например, Гравесену, который был все же больше бокс-ту-бокс с прорывами к штрафной.

«У Томаса были талант и мастерство. Он носился с мячом и собирал фолы. Тим Кэйхилл был эффективен в штрафной. Я подстраховывал их и дополнял – у нас была отличная химия и баланс», – рассуждал Карсли.

Ли и Томас действительно были близки. Несмотря на большую зарплату, Гравесен мало тратил и постоянно на что-то откладывал. Полузащитники жили в одном многоквартирном доме в Ливерпуле – чтобы снизить счета за коммуналку, Томас часто тусовался в квартире у Карсли. Когда встал вопрос о будущем, датчанин в первую очередь советовался с ирландским клоном.

«Ли – фантастический парень, один из лучших друзей. Мы всегда были вместе: на поле и вне, часто общались, проводили много времени вместе. Мы до сих пор дружим», – признался Томас.

Два лысых футболиста, примерно одинаковой комплекции и на одной позиции – как тут не перепутать? Звучит как задачка для комментаторов, но никак не для элитных скаутов «Реала».

Теория заговора и правда была: если кто и должен лететь в Мадрид, то скорее Карсли, не Гравесен.

Судите сами: зачем «Реалу» еще один полузащитник, который не умеет отбирать мяч? Нет, Гравесен, конечно, мог, но отбор был далеко не главным его качеством – он скорее давал энергию и объем. «Мадриду» же нужен был новый Макелеле – в «Эвертоне» этим занимался другой бритоголовый.

Это могло остаться фанатской байкой, если бы шутку не подхватили все участники заговора. Первым разжег Мойес.

«Ой, да все путали Карсли и Гравесена. Когда за Томасом пришел «Реал», мы спрашивали друг друга: «А они точно выбрали того игрока? Им точно нужен Гравесен, а не Карсли? Они же оба лысые, ну и все такое.

Томми – отличный игрок, очень сильный ментально. Он хорошо удерживал мяч, и мы его очень любили. Но не могли поверить, ну вы понимаете», – улыбался Мойес.

Сложно сказать, как бы ответил на интерес «Реала» Карсли: ирландец воспитывал сына с синдромом Дауна, и даже переезды по Англии давались с трудом. Ли искал стабильность в первую очередь для семьи, а трансфер в Испанию разрушил бы все спокойствие.

Но он с удовольствием рассуждал о байке про ошибку.

«Замечательная история! Любой, кто в нее верит, не смотрел «Эвертон» в том сезоне. Да, мы очень похожи, но Томми играл в футбол лучше меня.

«Реал» не просто так заинтересовался Гравесеном – тогда за ним следили ведущие клубы мира. Удивились ли мы? Ни капли. Он великолепный игрок и заслужил это», – комплименты от Карсли.

Пранк вышел из-под контроля в 2006-м, когда «Реал» избавился от Гравесена так же стремительно, как и купил. Вот реакция самого датчанина:

«Не знаю, кем они [«Реал»] меня видели, но я точно не профильный опорный полузащитник. По крайней мере, я себя таковым не считаю. Возможно, они приняли меня за Карсли, с которым я играл в «Эвертоне». Хотя, конечно, я очень рад, если они действительно ошиблись».

Шутка (или нет?) догоняла Гравесена даже спустя 14 лет: в 2019-м в интервью его вновь спросили про ошибку с Карсли.

«Ха-ха, ну я думаю, что заслуживаю немного больше признания. Но если бы они взяли его, мне все равно», – смеялся датчанин.

Гравесен в «Реале»: выбил зуб Роналдо, подрался с Робиньо, обиделся на Капелло, придумал свой финт

«Эвертон» быстро заменил уехавшего датчанина – в аренду из «Реал Сосьедад» приехал Микель Артета. С ним ливерпульцы удержались в четверке и дописали сказку даже после потери важнейшего Гравесена.

Он в тот момент осваивался в другом измерении.

«Моя первая тренировка в «Реале». Я пришел в раздевалку, сел на скамейку. Посмотрел налево – там переодевался Роберто Карлос. Посмотрел направо – рядом со мной Зинедин Зидан. Подумал, что я на своем месте», – восторгался Гравесен.

«Реал» только-только подхватил Вандерлей Лушембурго: он с удовольствием принял нового опорника, чтобы хоть как-то сбалансировать команду. После дебюта с «Сарагосой» Гравесен прописался в основе: во второй части сезона сыграл в 17 матчах Ла Лиги – в 15 выходил в старте.

У Томми захватывало дыхание не только от игры на «Бернабеу». Даже тренировки в «Реале» казались чудом.

«Видел там невероятное. Помню, как Бекхэм и Карлос разминались перед матчем: стояли по периметру поля и в касание с полулета посылали мяч друг другу. С одной половину на другую – и всегда попадали рядом, не ошибались даже на полметра.

Мне повезло играть с такими игроками. И увидеть, чего можно добиться с помощью упорного труда, усердия и таланта», – восторгался Гравесен.

Несмотря на разрыв в классе, Томми чувствовал себя своим. Особенно запомнилась история, когда он уехал в сборную, а в отеле его ждал факс от «Реала» с пожеланием хорошей игры.

«Такие мелочи невероятно важны для футболистов. Мы были большой семьей. Огромный клуб следил за мной, поддерживал меня», – удивлялся новичок «Галактикос».

Во втором круге «Реал» чуть выровнял положение, но все же отдал титул «Барсе». Руководство же быстро разочаровалось в новичке.

«Уже в первых матчах мы поняли, что, возможно, в тот момент он был не тем игроком, в котором мы нуждались.

Мы стараемся подписывать громкие имена. Гравесен таковым не был. Даже не помню, кто вообще его рекомендовал. Кажется, кто-то из директоров. Еще не помню, откуда он перешел… А, из «Эвертона», – запинался Рамон Кальдерон, который на тот момент был директором «Реала».

И все же Гравесен выделялся: на «Сантьяго Бернабеу» навсегда запомнят его «гравесинью» . В одном из матчей датчанин не очень удачно обработал мяч в центре поля, и соперник обозначил борьбу. Гравесен уже пустился в подкат, но в полете передумал и, жестко приземлившись на колено, тут же поднялся.

Фанаты сгорали от смеха и сострадания: выкладывали предполагаемый рентген коленей полузащитника после «гравесиньи». Но, господи, как же это было комично – особенно на фоне элитных финтов Зидана. В продажу даже запустили футболки с трюком датчанина.

«Я был в центре поля, Зидан сделал какие-то финты и отдал мне пас. Мяч пролетел мимо меня, и соперник пошел в отбор. Я подумал: «Ну неет, я не отдам мяч, который только что передал мне сам Зидан. Поэтому я бросился на землю.

Это никакой не трюк, я просто пытался защитить мяч. Я удержал мяч, не потерял его. Это главное», – хохотал полузащитник.

В «Мадриде» быстро поняли, что Гравесен… особенный! Он был очень вспыльчивым, страстным и рубился на тренировках, будто это ливерпульское дерби или класико. Его шутки – отдельная история.

Одна из любимых – медвежьи объятья. Со стороны казалось, что Гравесен чокнулся и пытается агрессивно вас завалить. Томас же так неумело выражал любовь и хорошее настроение – пытался по-мужски затискать.

Однажды с этой любовью не повезло Роналдо. Представьте шок: все в «Реале» сдували пылинки с Феномена, но пришел какой-то отморозок и утащил звезду в партер. Роналдо прикола не понял, попытался вырваться и сделал только хуже – Гравесен никуда не отпустил и случайно выбил бразильцу зуб.

«Его шутки не были злыми. Скорее, неуместными. Просто он делал то, что считал нужным», – делился журналист Крис Суини, написавший биографию Гравесена.

Томми обожал пранки с гениталиями: постоянно заставал врасплох ничего не подозревающих партнеров. Самый яркий случился еще в сборной: Клаус Йенсен нежился на травке и не предполагал, что над ним стоит Гравесен и размахивает членом. Историю сильно раздули, потому что кадр поймали фотографы.

«Это задумывалась как шутка, но получилась полная глупость. Не предполагал, что кому-то придет в голову это сфотографировать», – извинялся полузащитник.

Тренер сборной Мортен Ольсен назвал поступок «недостойным национальной команды». Гравесену не впервые доставалось от Ольсена. При подготовке к ЧМ-2002 Томас и Стиг Тофтинг подкараулили Йеспера Гронкьяера из «Челси»: облили холодной водой и запихали в трусы кубики льда. Гронкьяер посмел вырывался и получил за это в глаз.

«Сначала они просто дурачились, но потом началась серьезная драка. Все закончилось быстро, может быть, за 5-6 секунд, но это была настоящая драка – Тофтинг схватил Гронкьяера за горло», – рассказывал очевидец.

Партнер по сборной Мортен Вигхорст говорил: «В Испании никогда не видели таких игроков, как Томас. В «Реале» всплыли наружу все его трюки, назовем их так. Они не привыкли к такому характеру. Честно говоря, мы все тоже».

Зато проникся воспитанник «Реала» Борха Фернандес: «Томас был личностью. Веселый и искренний парень. Он заставлял нас много смеяться».

Правда, не всем было смешно: однажды Гравесен уже без шуток подрался с Робиньо. На сборах в Австрии – уже при Фабио Капелло, который в итоге отказался от датчанина.

Гравесен всегда сражался за каждый мяч и не учитывал различий между матчем и тренировкой. В нескольких подкатах досталось Робиньо – в какой-то момент бразилец вспылил и толкнул лысого в грудь. Ох, это он зря: брутальный полузащитник рассвирепел, началась потасовка.

«Да, я сделал несколько жестких подкатов, но у него даже синяков не осталось. Он ответил тем, что толкнул меня и пару раз ударил ногами. Тогда я и попер на него. Конечно, лучше было так не реагировать, потому что рядом было испанское телевидение.

Забавно, что у них была вся запись, но они показали только часть с дракой. Интересно почему?» – оправдывался Гравесен.

У Робиньо не было шансов против скандинавского психа, и парней быстро разняли. Вспоминает Жулио Баптиста: «Робиньо убежал в раздевалку, а я держал Гравесена. Он смотрел на меня и кричал: «Я его убью». Было смешно! Только представьте сумасшедшего Гравесена, бегущего на Робиньо и кричавшего на него».

Возможно, тогда и случился окончательный раскол между Гравесеном и Капелло. Итальянец подобрал «Реал» в июле 2006-го и прихватил с собой опорника Эмерсона, намекнув, кто теперь будет основным. А после стычки Гравесена с Робиньо нашел повод.

«Мне не нравится поведение Томаса. Он хочет, чтобы все делали то, что он пожелает. Я ему об этом уже сказал. Он немного другой, но он много работает, а для меня это важно», – говорил Капелло.

При Фабио Томас не провел ни одного матча – тем же летом его продали в «Селтик». Конечно, датчанин знал виновника, прервавшего его счастливый сон.

«Капелло пришел ко мне и, не видя моей игры, сказал, что у него другие планы. Нехороший он тип, даже не дал мне шанса. Просто сказал, что я больше не нужен. Очень высокомерно – он ни разу не назвал меня по имени.

Однажды он сказал, что среди его вратарей есть Бодо Иллгнер! Он перепутал его с Икером Касильясом! Бодо даже не было в клубе [уже шесть лет]», – сердился Гравесен.

***

Томас ярко играл в статусном клубе АПЛ, но настоящей суперзвездой почувствовал себя только в «Реале», Медиа обсуждали его личную жизнь, роман с порнозвездой, вспышки гнева на тренировках. Гравесен купался во внимании и неожиданной славе: даже снялся в фильме «Гол 2», когда Сантьяго Муньес перешел из «Ньюкасла» в «Реал» и принес «Галактикос» победу в Лиге чемпионов.

Тот титул остался единственным для Гравесена в испанской карьере. Он дважды финишировал в Ла Лиге вторым, не зацепил и Кубок Испании: в ответном полуфинале «Реал» разнес «Сарагосу» 4:0, но этого не хватило – в первой игре случились катастрофические 1:6. В Лиге чемпионов дважды вылетали сразу после группы.

«Не знаю, почему «Галактикос» так ничего и не выиграли. Лигу чемпионов взять очень сложно. Да и Ла Лигу тоже: за «Барселону» тогда играли Роналдиньо, Хави, Иньеста и Это’О, уже подтягивался Месси», – вспоминал Гравесен.

В Шотландии у Томаса не пошло: он чередовал яркие матчи с провальными, и фанаты «Селтика» вряд ли включат его в топ лучших приобретений. После короткой аренды в «Эвертон» Гравесен завершил карьеру в 32 – и пропал. Только через годы выяснилось, что датчанин ярко жил в Лас-Вегасе и по слухам сколотил огромное состояние благодаря инвестициям и победам в покерных турнирах.

«Он был сильным игроком и большим профессионалом, – говорил Кальдерон. – Я разговаривал с ним во время наших поездок на матчи. Кажется, он пробыл в клубе полгода (полтора – Спортс”). Хороший парень, но он не добился успеха здесь, в «Реале».

До сих пор непонятно, почему «Мадрид» выбрал Гравесена, который не подходил клубу ни по игровым качествам, ни по медийным. Томас же отблагодарил за подарок судьбы самоотверженностью и отдал «Реалу» все, что мог и умел.

«Это было фантастически», – улыбается Гравесен, вспоминая о белой футболке спустя годы.

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Фото: Gettyimages /Cancan Chu, Ryan Pierse, Denis Doyle, Stephen Dunn, Neal Simpson – EMPICS; East News /AP Photo/Diario AS, Felipe Sevillano, AP Photo/Manu Fernandez, AP Photo/Jasper Juinen, AP Photo/PA, Nick Potts, AP Photo/Paul White, AFP PHOTO GLENN CAMPBELL / AFP, JENS NOERGAARD LARSEN / SCANPIX DENMARK / AFP