🎥 Фанаты окружили машину Флика и просили автографы. Им пришлось выслушать лекцию Ханси о безопасности

Ханси Флик уже успел завоевать любовь поклонников «Барселоны» – не только из-за результатов команды, но и благодаря отношению тренера к болельщикам.

Немец всегда уделяет фанатам время, раздает автографы, даже если на улице идет дождь. При этом он также заботится о благополучии поклонников: перед раздачей автографов Ханс-Дитер увел болельщиков под крышу остановки, чтобы люди не мокли под дождем.

Как порядочный немец, Флик соблюдает правила и призывает окружающих быть последовательными, когда речь заходит о безопасности.

На днях фанаты окружили машину тренера у базы «Барселоны», люди хотели получить автографы. Ханси такой расклад не понравился, ведь болельщики могли попасть под колеса автомобиля. Флику пришлось прочесть маленькую лекцию о безопасности:

«Вы говорите на английском? Да? Хорошо. Пожалуйста, не ходите туда, ладно? Я там никогда не останавливаюсь. Оставайтесь здесь, хорошо? И, пожалуйста, не бегите [перед машиной]. Это слишком опасно! Договорились?»

Когда урок был усвоен, а болельщики покинули проезжую часть, все получили от тренера автографы и совместные фотографии.

Очаровательно.

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