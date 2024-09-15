Похоже, у Флика есть любимчик в «Барсе»: постоянно его обнимает

Ханси Флик шикарно стартовал в «Барселоне», выиграв первые четыре матча в Ла Лиге. На подходе - пятый, прямо сейчас «Барса» ведет 3:0 в гостях у «Жироны».

В команде хорошая атмосфера, но, кажется, у Флика уже есть «любимчик» среди игроков.

Уже несколько раз камеры ловили, как главный тренер обнимает Гави.

20-летний полузащитник «Барселоны» недавно провел часть занятия в общей группе – впервые после почти 300 дней восстановления от травмы крестообразной связки и мениска.

В «Барселоне» не будут форсировать его возвращение – планируется, что хавбек выйдет на поле в октябре. Его включение в состав будет проходить постепенно, чтобы он смог набрать игровой ритм.

Ожидается, что он будет на 100% готов к декабрю.

Гави получил травму 19 ноября 2023 года во время игры за сборную Испании против Грузии в квалификации к Евро.