🎥 Флик под дождем раздал автографы юным фанатам «Барсы». Тренер позаботился о том, чтобы дети не промокли

Ханси Флик продолжает завоевывать сердца поклонников «Барселоны». Тренер заметил юных фанатов «блауграны», которые очень хотели получить автограф немца. Флик остановил машину и вышел из нее, хотя на улице шел дождь.

Первым делом Ханс-Дитер увел болельщиков под крышу автобусной остановки, чтобы дети не промокли. Автографы от немецкого специалиста получили все желающие.

Соцсети оценили отношение Флика к болельщикам:

💭 «Мой тренер. Такой скромный парень. Он мог бы многое выиграть с «Барсой», если бы выкинул из команды Тер Стегена».

💭 «Почему Ханси Флик такой идеальный? Мне на 100% нравится все, что он делает и говорит».

💭 «Ханси Флик демонстрирует класс как на поле, так и за его пределами. Он позаботился о том, чтобы юные болельщики не промокли, даже под дождем он создал для них прекрасные воспоминания».

💭 «Какой пример для подражания! Он может многому научить не только своих игроков, но и маленьких болельщиков».

💭 «Ханси показывает себя отличным человеком и за пределами поля».

💭 «Он выглядит таким серьезным, даже когда раздает автографы. Что за тренер!»

💭 «Так грустно, что его пребывание здесь, вероятно, будет испорчено из-за Тер Стегена и того, что у нас не хватает игроков в команде».

А как вам поступок Флика?