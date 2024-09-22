Дважды проигрывали, но забили победный на 90+3... Уточнять же не надо, что это «Байер»?

Один стиль со Слуцким.

«Байер» вырвал новую победу на последних минутах, теперь над «Вольфсбургом» – 4:3. Герой – нападающий Виктор Бонифасе, затащивший в концовке.

Поставщиков таких камбэков в мировом футболе сейчас только два: Хаби Алонсо и Леонид Слуцкий . Чемпион Германии от «Шанхай Шеньхуа» отстать не мог.

«Байер» дважды летел, но не сдался. Бонифасе решил на 93-й

Почти все голы влетели в первом тайме – пять из семи.

Стартовали с автогола Норди Мукиеле на 5-й минуте: после прострела с фланга бедром срезал в свои. Уже на 14-й Флориан Виртц сравнял с линии штрафной. Дальше – веселье: «Байер» вышел вперед на 32-й, «Вольфсбург» ответил дважды на 37-й и 45-й. Леверкузенские флэшбэки из матча с «Лейпцигом».

Примерно в тот момент Артем Денисов приговорил оборону «Байера» – и по делу.

Команда Алонсо взялась за второй заход на камбэк сразу после перерыва, на 49-й – сравнял Пьеро Инкапиэ. 3:3 держались на табло весь второй тайм, но в концовке у «Вольфсбурга» не было шансов – здесь правит «Байер»!.

На 93-й Виктор Бонифасе подобрал мяч в чужой штрафной и с разворота вкрутил в ближний угол под рев болельщиков.

Перед началом матча они вывесили гигантский баннер в честь Хаби Алонсо. Изобразили тренера в образе короля, рядом рыцари и чемпионский трофей. Сопроводили надписью «Непобежденные воины во главе с королем».

Команда ответила триллером против «Вольфсбурга». Со счастливым исходом!

«Байер» по-прежнему страшен в концовках. Уже три гола после 85-й минуты в этом сезоне

Голы на последних минутах – стиль леверкузенцев, который забрали с собой в новый сезон.

С учетом «Вольфсбурга» в этом сезоне забили после 85-й минуты – уже в трех матчах из семи. В игре со «Штутгартом» за Суперкубок Германии сравняли на 88-й и затем победили по пенальти, против «Боруссии» Менхенгладбах в чемпионате спасли победу голом на 101-й.

Продолжают впечатляющий прошлый сезон: тогда голы после 80-й минуты были в 25 матчах из 53, приносили девять побед и шесть ничьих.

Множество поздних голов помогли сохранить впечатляющую 35-матчевую серию без поражений в Бундеслиге, которую прервали совсем недавно . До главного рекорда «Баварии» (53 игры) так и не добрались, причем остановились на «Лейпциг», получили сами 2:3 из 2:0.

В следующем матче лиги разгромили 4:1 «Хоффенхайм» уже без поздних голов, управились к 75-й минуте. Дальше напомнили о своей суперсиле – «Вольфсбург» не даст соврать.

Б-е-з-у-м-н-ы-й камбэк Слуцкого: за минуту из 0:1 в 2:1 на 90-й! Наш комментатор чуть не плакал

Фото: Gettyimages.ru /Leon Kuegeler