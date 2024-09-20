На чем ездят футболисты АПЛ? Топ-10 самых дорогих авто − от «Макларена» до «Роллс Ройса»

Не секрет, что футболисты АПЛ получают невероятно высокие зарплаты. И, конечно же, они любят тратить деньги на дорогие вещи.

Можно просто посмотреть на парковку у любой тренировочной базы клуба, чтобы увидеть большое количество суперкаров.

Вчера мы показали вам электрокар хавбека «Ньюкасла» Энтони Гордона − великолепный внедорожник GMC Hummer EV, который оценивается в 190 тысяч фунтов. Кстати, полная заправка его батареи обойдется в 75,5 фунтов.

Ранее в этом году сайт Autotrader составил список десяти самых дорогих автомобилей из автопарка игроков АПЛ. Да, в нем еще не было уникальной машины Гордона, но все равно есть на что посмотреть.

Неудивительно, что в топ вошли игроки с самыми большими зарплатами лиги, причем представляют они одни и те же клубы − «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Возглавил список Маркус Рэшфорд и его роскошный Rolls Royce Cullinan, за который он заплатил 330 тысяч фунтов. Копейки, учитывая, что в прошлом году он вхлам разбил уникальное авто этой же марки за 700 тысяч − вот как его восстановили .

На втором месте − хавбек Габриэль Мартинелли и его Lamborghini Urus. Неплохой выбор, причем такое же авто, но чуть дешевле, у Джека Грилиша.

Вот вся десятка самых дорогих авто, которая радует элитарностью и разнообразием марок:

1. Маркус Рэшфорд − Rolls Royce Cullinan − £328 355;

2. Габриэль Мартинелли − Lamborghini Urus − £217 768;

3. Джек Грилиш − Lamborghini Urus − £210,860;

4. Бруно Гимараес − AMG G63 − £164 351;

5. Букайо Сака − Ferrari 548 Spider − £151 736;

6. Бруну Фернандеш − Porsche Panamera − £101 126;

7. Рубен Диаш − McLaren 570S − £94 428;

8. Эрлинг Холанд − Audi RS6 Avant − £82 013;

9. Александр Исак − Audi RS6 − £82 013;

10. Фил Фоден − AMG GLE53 − £69 397;