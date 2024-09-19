Игрок АПЛ гоняет на уникальном авто. Говорят, что в Англии машина чуть ли не в единственном экземпляре
Хавбек «Ньюкасла» Энтони Гордона уже несколько раз как связывают с «Ливерпулем», а пока он отличается не только на поле, но и за его пределами. Болельщики команды Хау караулили футболистов у клубной базы и сняли, как из нее выезжает игрок сборной Англии.
Оказалось, что звездный вингер − владелец уникального электромобиля GMC Hummer EV, собираемого в США. Эта «электричка» оценивается в 190 тысяч фунтов.
Внедорожник весит около 4,5 тонн, выдает тысячу лошадиных сил и способен разогнаться от нуля до ста км/ч за 3,5 секунды.
Вот как он выглядит изнутри:
Кстати, крыша у машины снимается и пикап превращается в элегантный кабриолет.
А как вам такой автомобиль? Пишите в комментариях.