Игрок АПЛ гоняет на уникальном авто. Говорят, что в Англии машина чуть ли не в единственном экземпляре

Хавбек «Ньюкасла» Энтони Гордона уже несколько раз как связывают с «Ливерпулем», а пока он отличается не только на поле, но и за его пределами. Болельщики команды Хау караулили футболистов у клубной базы и сняли, как из нее выезжает игрок сборной Англии.

Оказалось, что звездный вингер − владелец уникального электромобиля GMC Hummer EV, собираемого в США. Эта «электричка» оценивается в 190 тысяч фунтов.

Внедорожник весит около 4,5 тонн, выдает тысячу лошадиных сил и способен разогнаться от нуля до ста км/ч за 3,5 секунды.

Вот как он выглядит изнутри:

Кстати, крыша у машины снимается и пикап превращается в элегантный кабриолет.

А как вам такой автомобиль? Пишите в комментариях.